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Feci kazadan yara almadan kurtuldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 19:34 | Son Güncelleme

ABD'de kontrolden çıkan kamyon yoldan aşağı uçtu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

ABD'de kontrolden çıkan süt kamyonu 2 metre yüksek yoldan aşağı uçtu. Kazada kamyon hurdaya dönerken, şoför yara almadan kurtuldu.

Feci kaza güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
abd kamyon kaza

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