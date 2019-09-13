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Feci ölüm! Ağacı kesmek istedi...

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.09.2019 18:07 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, mevsimlik işçi Bahattin Güner (54), kestiği ağacın dalının başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Feci ölüm! Ağacı kesmek istedi...

Orman İşleme Şefliği’ne bağlı taşeron firmada mevsimlik işçi olarak çalışan Bahattin Güner, ilçeye bağlı Paşapınarı mevkisinde ormanlık alanda ağaç kesti.

KURTARILAMADI

Ağacın dalı başına düşen Güner, ağır yaralandı. Güner, durumu fark eden diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağaç kesmek için Düzce’den Orhangazi’ye geldiği belirtilen Bahattin Güner’in cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa Bahattin Güner orhangazi

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