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Feci son! 29 gün sonra böyle bulundu

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Bursa'da dolaşmak için evinden ayrılan 82 yaşındaki yaşlı kadının 29 gün sonra cesedi bulundu.

Feci son! 29 gün sonra böyle bulundu

Yıldırım'a bağlı tarihi Cumalıkızık köyünde meydana gelen olayda, 29 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrılan 1 çocuk annesi Nazmiye Y.'nin eve geri dönmemesinden şüphelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerinin köyde yaptığı arama çalışmalarında bir ize rastlanmazken, yaşlı kadının gidebileceği tarla ve dere kenarları da köylüler tarafından kontrol edildi. Devam eden arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadının cesedi bulundu.

Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın olayla alakalı tahkikatı devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa ceset kadın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah cc rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin, Cumalıkızık köyü yanlış hatırlamıyorsam Küçük Emrah' ın Kınalı Kar dizisinin çekildiği köy diye hatırlıyorum...
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