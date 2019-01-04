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Fedakar işçi üşüyen köpeğe montunu verdi

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

Batman’da bir güvenlik görevlisi gece yarısı yanına gelen köpeğin titrediğini görünce montunu çıkartıp köpeğe giydirdi.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, dışarıda duran sokak köpeğine yemek verdikten sonra titrediğini hissetti, montunu çıkartarak üstünü örttü. Bu olaya dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Batman Tilmerç Mahallesindeki bir apartmanda güvenlik görevlisi, üşüyen köpeğe çıkarıp montunu verdi. Yem verdikten sonra köpeğin üşümesine dayanamadı. Montun üzerinden düştüğünü fark edince montu köpeğin üzerine iyice bağladı. Arkadaşının bu görüntüleri sosyal medyaya atmasıyla hızla yayıldı. Duyarlı vatandaş Mehmet Sünmez, herkesin sokak köpeklerine karşı duyarlı olmasını vurguladı.

"ÜŞÜDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Köpeğe montunu veren güvenlik görevlisi Mehmet Sünmez, “Gece yarısı her zamanki gibi kulübenin önünde oturuyordum. Yan tarafıma köpek gelip oturdu. Hava soğuk, yağmur yağıyor. Köpeğin ağlamaklı sesi geldi, üşüyor belli. Onu öyle görünce kulübeye almaya çalıştım. İçeride soba yanıyordu. Sokak köpeği olduğu için sanırım korktu, girmedi. Üşüdüğünü görünce dayanamadım. Montum vardı, çıkarıp onun üstüne koydum. Bir kaç defa dolandı mont düşüyordu. Daha sonra ben onu sıkıca bağladım. Sabaha kadar onunla beraberdik. Bu videoyu sosyal medyada gördüm, çok şaşırdım. Biz halk olarak böyle güzel şeylerle gündeme gelmek istiyoruz. Şiddetle değil de daha örnek şekilde gündeme gelmek istiyoruz. Herkesin sokak köpeklerine karşı daha duyarlı olmasını istiyorum. Onlar da sonuçta bir canlı ve can taşıyorlar, üşüyorlar, acıkıyorlar. Elimizden geldiğince yardım etmemiz lazım. Ben elimden geleni yaptım. İnanıyorum ki bu diğerlerine de örnek olur. Daha duyarlı oluruz” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman köpek mont işçi

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