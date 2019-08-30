Federasyonlar ve kulüplerden 30 Ağustos mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayımladığı mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 97 yıl önce Aziz milletimizden aldığı güçle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde aldıkları unutulmaz zafer, bir ulusun kaderini değiştirmiş ve ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Topraklarımızı düşman işgalinden kurtarıldığı büyük zaferin 97'inci yıl dönümünde Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; bizlere bu zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlama sebebiyle yayımlanan mesajlar şu şekilde: TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU: Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj şu şekilde:.

"Aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünde, tüm Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir şekilde taviz vermemiş ve bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. Türk milletinin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum." TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor; Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin kıymetli bireylerini sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz. GALATASARAY: Bugün; ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği Büyük Taarruz Zaferi'nin 97. yıldönümü... Bu büyük zaferin 97. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

FENERBAHÇE: Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Atamızın önderliğinde çıktıkları bu yolda canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin kıymetli bireylerini sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz. BEŞİKTAŞ: Vatan toprağında özgürce yaşamamızı canları ve kanları pahasına sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! TRABZONSPOR: 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. KASIMPAŞA: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

GÖZTEPE: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun Bir ulusun kaderini değiştiren, ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçemeyeceğini dünyaya kanıtlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, büyük zaferin yıldönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz. KONYASPOR: Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. AYTEMİZ ALANYASPOR: Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını, rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz. #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun! YUKATEL DENİZLİSPOR: Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dehası ile taçlanan Büyük Taarruz'un 97. zafer yıl dönümünde kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun! ÇAYKUR RİZESPOR: Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor, bu vesile ile bize bağımsızlığımızı armağan eden başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimiz ile tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz.