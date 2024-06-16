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Fedon Kalyoncu Bodrum ile ilgili çıkan haberlere isyan etti: 'Gel ben seni 500 TL'ye...'

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.06.2024 15:50
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Bodrum deyince akla gelen ilk isimlerden biri de Fedon Kalyoncu oluyor. Geçtiğimiz günlerde gazetecilerle sohbet eden Fedon, Bodrum'un pahalı olmasıyla ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi.

Fedon Kalyoncu Bodrum ile ilgili çıkan haberlere isyan etti: 'Gel ben seni 500 TL'ye...'

Fedon Kalyoncu, yaşamını Bodrum'da sürdüren, yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan taverna müziğinin efsane isimleri arasında yer alıyor.

Hayatının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren Fedon, geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıdı.

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Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, Bodrum'un pahalı olmasıyla ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi.

"BODRUM'U PAHALILIKLA SUÇLAMASINLAR"

Fedon, "Ben bunu söylemekten bıktım. 4 kişiye 1 milyon TL hesap geliyor. Gitme oraya. Belirli bir zümre var, gidiyor. Gel, ben seni 500 TL'ye balığını, salatanı ve içeceğini içebileceğin yere götürüp, hesabını ödeyeyim" ifadelerini kullandı.

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Habertürk'ün haberine göre, şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Lahmacun 1500 TL, gitmeyin. Bodrum'u pahalılıkla lekelemesinler. Pahalılık dünyanın her yerinde var. Mykonos'a git, Santorini'ye git, Yunanistan ucuz, nerede ucuz? Kim diyor ucuz diye? Ucuzu da var pahalısı da var. Ben domatesi burada 30 TL'ye alıyorum eşim İstanbul'da 60 TL'ye alıyor. Hani Bodrum pahalıydı."

Vitrin


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Fedon Kalyoncu
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