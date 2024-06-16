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  4. Bige Önal ve Aras Bulut İynemli’nin 7 yıllık ilişkisi bitmişti... Bige Önal yeni bir aşka yelken açtı! Bakın sevgilisi kim çıktı

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli’nin 7 yıllık ilişkisi bitmişti... Bige Önal yeni bir aşka yelken açtı! Bakın sevgilisi kim çıktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.06.2024 13:16
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Bige Önal ve Aras Bulut İynemli’nin 7 yıllık ilişkileri geçtiğimiz yıllarda birmişti. Önal yeni bir aşka yelken açtı. İddiaya göre Önal, Christ Sestakof isimli foroğraf sanatçısı ile aşk yaşıyor.

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli’nin 7 yıllık ilişkisi bitmişti... Bige Önal yeni bir aşka yelken açtı! Bakın sevgilisi kim çıktı

Uzun süredir birliktelik yaşayan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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7 yılda sadece bir kere ayrılan ve ilişkilerine bir şans daha veren çift, aralarındaki problemleri aşamayınca tekrar ilişkilerini noktalamıştı.

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FOTOĞRAF SANATÇISIYLA AŞK YAŞIYOR

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Önal, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

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Gazetemagazin'in haberine göre, Bilge Önal yeni bir aşka yelken açtı. Önal iddiaya göre, Christ Sestakof isimli fotoğraf sanatçısı ile aşk yaşıyor.

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Bige Önal
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