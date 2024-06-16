Bige Önal ve Aras Bulut İynemli’nin 7 yıllık ilişkisi bitmişti... Bige Önal yeni bir aşka yelken açtı! Bakın sevgilisi kim çıktı

Uzun süredir birliktelik yaşayan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

7 yılda sadece bir kere ayrılan ve ilişkilerine bir şans daha veren çift, aralarındaki problemleri aşamayınca tekrar ilişkilerini noktalamıştı.

FOTOĞRAF SANATÇISIYLA AŞK YAŞIYOR

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Önal, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Gazetemagazin'in haberine göre, Bilge Önal yeni bir aşka yelken açtı. Önal iddiaya göre, Christ Sestakof isimli fotoğraf sanatçısı ile aşk yaşıyor.







