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Feerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk için açıklama! 'Aramızda geçen diyalog...'

04.08.2023 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı - lacivertli kulübün başkanı, 29 Mart 2023’te Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile arasında geçen diyalog hakkında Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden şu yazıyı yayımladı;

"ÇIKALIM ETEĞİMİZDEKİ TAŞLARI DÖKELİM"

"29 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda dile getirdiğim bir konu üzerine oluşan gündeme dair bu açıklamayı yapıyorum. 29 Mart 2023’te pek çok kulübün başkan ve yöneticilerinin yer aldığı bir toplantıda, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Sn. Metin Öztürk ile aramızda kamuoyunca malum diyalog geçmiştir. Kalabalık bir toplantıda herkesin gözü önünde yaşanan bu diyaloğa rağmen son birkaç gündür konunun muhataplarınca gerçek durumla hiç ilgisi olmayan, son derece yanıltıcı açıklamalar yapılmıştır. İlgili toplantıda gündeme gelen, iki kulüp arasında yaşanan ve tüm spor kamuoyunu meşgul eden gündem üzerine Sayın Öztürk ile gerçekleşen diyaloğumuzda kendilerine; “Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim, kamuoyu da rahat etsin, biz de rahat edelim, gerginlik bitsin bir daha da konuşmayalım.” diyerek tüm kamuoyu önünde karşılıklı görüşme teklifimi sundum, “Bu adımı isterseniz kendi kulüp televizyonunuzda yapabiliriz” diye belirttim."

"ÖZBEK, KARŞINIZA ÇIKAMAZ"

"Öztürk bu çağrım üzerine herkesin önünde ‘Başkan Dursun Özbek sizin karşınıza çıkamaz, öyle bir hitabeti de yok.’ şeklinde cevap vermiştir. Yine aynı toplantıya yönelik o dönemde kamuoyunca çok tartışılan bir diğer konu olarak Erden Timur hakkında dosya hazırlattığım yönünde, tamamıyla yalan ve yanlışlarla dolu bir iddia da gündeme getirilmiştir."

"ERDEN TİMUR'DAN İTİRAZ GELMEDİ"

"Nitekim aramızda geçen bu konuşmalar, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci tarafından 11 Mayıs 2023 Perşembe günü bazı kulüp başkan ve yöneticilerinin olduğu bir başka toplantıda da rakibimizin Sportif A.Ş. Başkan Vekili ile paylaşılmıştır. Kendisinden bu konuya dair ne konuşmanın yapıldığı anda ne de sonrasında hiçbir itiraz gelmemiştir. Geldiğimiz noktada; Sayın Metin Öztürk’ün yaptığı söylem değiştirme yaklaşımı gibi ilgili kulübün malum medya mensuplarının da önce ‘o yönetici Galatasaray’dan istifa etmelidir’ , ‘bu yönetici kim ise bu konunun peşini asla bırakmayacağız, öğreneceğiz’ dediklerine, sonrasında bu söylemlerini tamamen değiştirerek konuyu olduğundan bambaşka şekilde ele aldıklarına şahit olduk. Bu diyaloğun pek çok kişinin olduğu bir toplantıda, tam olarak yukarıda ve ilk gün de açıkladığım şekilde geliştiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine paylaşırım."

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