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Feghouli'nin bonservis bedeli 11 milyon Euro

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yönetim, Sofiane Feghouli'yi bırakmak için bonservisini belirledi.

Feghouli'nin bonservis bedeli 11 milyon Euro

Sarı kırmızılı takımda artık gündem Sofiane Feghouli’nin satılması... Geçen sezon 4 milyon 250 bin Euro’ya alınan Cezayirli oyuncu için Suudi Arabistan kulübü Al Hilal girişimlerde bulunurken G.Saray oyuncuyu göndermeye çoktan hazır. Ancak iş Feghouli’de tıkanıyor. Geçen sezon katkısı ile tartışma yaratan, bu sezon ise Süper Lig’deki iki maçta kulübede kalıp ilk 11’de şans bulamayan Cezayirli’nin geleceği de şu anda belirsiz.

Feghouli, G.Saray’dan yıllık 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret alırken bonusları ile birlikte bu rakam 4.5 milyon Euro’ya yaklaşıyor. Feghouli, ilk etapta Al Hilal’den gelen teklife sıcak bakmazken oyuncunun da aklını çelecek seviyelere ücret ulaştı. Suudi kulübü, yıllık garanti ücreti 5.5 milyon Euro’ya yükseltirken Feghouli de zaman istedi. Oyuncunun menajeri Habib Antar, görüşmeleri yürütürken G.Saray cephesinden de Feghouli’nin ayrılması yönünde baskı var.

RESMİ TEKLİF DAHA GELMEDİ

AL Hilal kulübü, Feghouli için menajeri Habib Antar ile görüşmelerini sürdürürken oyuncunun teklifi kabul etmesi durumunda sarı-kırmızılılara da resmi teklif yapılacak. Aslan bu transfer için astronomik seviyelere çıkmayı ise hiç düşünmüyor. G.Saray geçen sezon oyuncuya bonservis ve yıllık ücret olarak ödediği ve toplamda 11 milyon Euro’ya ulaşan bedeli talep edecek. Al Hilal kulübü 11 milyon Euro’yu verdiği anda da Aslan bu transferin önünü açacak.

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Sofiane Feghouli Galatasaray Feghouli Spor Toto Süper Lig

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