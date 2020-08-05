Felç geçirmenize neden olabilir! Denizde bu canlıları görürseniz yolunuzu değiştirin...

Özellikle yaz aylarında yüzmek serinletici ve eğlenceli bir aktivite olabilir. Peki, o sırada denizi paylaştığınız diğer canlıların sizi yaralayabileceğini, hatta öldürebileceğini bilseydiniz, suya adımınızı atabilir miydiniz? Tehlikenin farkındaysanız; ancak deniz kıyılarının güvenli olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki listeyi incelemenizde fayda var.

EN TEHLİKELİ DENİZ CANLILARI

Kaplan Köpek Balığı

En korkulan ve en tehlikeli deniz canlıları arasında tabii ki ilk sırada köpek balıkları var! Deniz kaplanı olarak da bilinen bu türün uzunluğu 5,5 metreye kadar çıkabilir. Ahtapot, kalamar ve deniz kaplumbağası gibi canlılarla beslenen kaplan köpek balıklarının kumsallara yakın bölgelerde yaşaması ise onları insanlar için ölümcül bir tehdit haline getirir.

Baraküda

Sphyraena olarak da bilinen baraküdalar, levrekgiller familyasının oldukça tehlikeli bir üyesidir. Özellikle Akdeniz'de yaşayan bu balık türü hırçınlığıyla bilinir. Piranalarınkine benzer keskin kenarlı dişleri vardır ve bu dişler insanların vücudunu çok kolay bir şekilde parçalayabilir. Çok hızlı bir şekilde hareket eden baraküdaların halüsinasyon etkisi yaratabilen salgıları da bu deniz canlısını epey korkutucu kılar.