Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Felç geçirmenize neden olabilir! Denizde bu canlıları görürseniz yolunuzu değiştirin...

Felç geçirmenize neden olabilir! Denizde bu canlıları görürseniz yolunuzu değiştirin...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kimilerine göre en tehlikeli canlı insan olsa da, öyle deniz canlıları var ki vücutta açtıkları yaralarla, zehirli salgılarıyla ve sivri dişleriyle insanlardan daha fazla korku salıyor. Bazılarıyla denizde karşılaşma ihtimaliniz oldukça düşük olsa da bazıları deniz kıyılarında, taşlık alanlarda yaşıyor ve zaman zaman insanları yaralıyor. Hatta, öldürüyor.

Felç geçirmenize neden olabilir! Denizde bu canlıları görürseniz yolunuzu değiştirin...

Özellikle yaz aylarında yüzmek serinletici ve eğlenceli bir aktivite olabilir. Peki, o sırada denizi paylaştığınız diğer canlıların sizi yaralayabileceğini, hatta öldürebileceğini bilseydiniz, suya adımınızı atabilir miydiniz? Tehlikenin farkındaysanız; ancak deniz kıyılarının güvenli olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki listeyi incelemenizde fayda var.

EN TEHLİKELİ DENİZ CANLILARI

Kaplan Köpek Balığı

En korkulan ve en tehlikeli deniz canlıları arasında tabii ki ilk sırada köpek balıkları var! Deniz kaplanı olarak da bilinen bu türün uzunluğu 5,5 metreye kadar çıkabilir. Ahtapot, kalamar ve deniz kaplumbağası gibi canlılarla beslenen kaplan köpek balıklarının kumsallara yakın bölgelerde yaşaması ise onları insanlar için ölümcül bir tehdit haline getirir.

Baraküda

Sphyraena olarak da bilinen baraküdalar, levrekgiller familyasının oldukça tehlikeli bir üyesidir. Özellikle Akdeniz'de yaşayan bu balık türü hırçınlığıyla bilinir. Piranalarınkine benzer keskin kenarlı dişleri vardır ve bu dişler insanların vücudunu çok kolay bir şekilde parçalayabilir. Çok hızlı bir şekilde hareket eden baraküdaların halüsinasyon etkisi yaratabilen salgıları da bu deniz canlısını epey korkutucu kılar.

Balon Balığı

Kurbağa balığı ismiyle de bilinen bu tür; özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara'da görülür. Zaman zaman kıyılara yaklaşarak insanlara saldırmasıyla gündem olan balon balığı oldukça zehirlidir. Biyoçeşitliliği ciddi anlamda etkileyen bu balıklar, bazı türlerin neslinin tükenmesine sebep olabilecek kadar tehlikelidir. Üstelik yanlış bir şekilde tüketilmesi ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Vatoz

İlk bakışta o kadar da tehlikeli görünmeyen vatozlarla karşılaşmak epey acı verici olabilir. Keskin kuyruğunu kamçı gibi kullanarak vücutta çok ciddi yaralanmalara sebep olmasının yanı sıra yine kuyruğunu kullanarak rakibini zehirler. Vatozların dikenleri ise vücutta çok şiddetli ağrılara ve ödeme yol açar. Vatoz yaralanmaları ölümle de sonuçlanabilir.

Aslan Yelesi Denizanası

Dünyanın en büyük denizanası türü olan aslan yelesinin çapı 6 metreyi, uzunluğu ise 50 metreyi bulabilir. Genellikle açık denizlerde ve soğuk sularda yaşar. Ölümcül yönleriyle Sherlock Holmes hikayelerine bile konu olan aslan yelesi denizanası, zehirli dokunaçları ile insanların felç geçirmesine ve ölümüne sebep olabilir.

Mavi Halkalı Ahtapot

Sarı renkli, oldukça tehlikeli bir deniz canlısı olan mavi halkalı ahtapotlar, tehdit edildiklerinde renk değiştirir ve mavi halkaları ortaya çıkar. Küçücük bir ısırıkları bile insanların felç geçirmesine, solunumlarının durmasına ve zehirlenmesine neden olabilir. Hatta bu küçük ısırık, geç fark edildiğinde ölüme yol açabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDuygu aşka geldi!Duygu aşka geldi!
İntikam sözleri: İhanetin kaynağı aşk, arkadaş, aile ile ilgili intikam sözleriİntikam sözleri: İhanetin kaynağı aşk, arkadaş, aile ile ilgili intikam sözleri
Kahve falında göz görmekKahve falında göz görmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu diziler tam anlamıyla beyin yakıyor! Bulmaca etkisi yaratıyor

Bu diziler tam anlamıyla beyin yakıyor! Bulmaca etkisi yaratıyor

Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri

Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri

Çok şaşıracaksınız! O filmler aslında kitaptan uyarlandı! İşte en kaliteli uyarlama filmler...

Çok şaşıracaksınız! O filmler aslında kitaptan uyarlandı! İşte en kaliteli uyarlama filmler...

Başroldeki güçlü kadın karakterler herkesi kendine hayran bıraktı! İzlemeyen pişman oluyor...

Başroldeki güçlü kadın karakterler herkesi kendine hayran bıraktı! İzlemeyen pişman oluyor...

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Johnny Depp'in bu filmlerine bayılacaksınız! Birçok kişinin hala izlemediği o filmler...

Johnny Depp'in bu filmlerine bayılacaksınız! Birçoğumuz izlemedi

Bu yanardağların etrafından sakın geçmeyin! İşte dünyanın en tehlikeli bölgeleri...

Bu yanardağların etrafından sakın geçmeyin!

Bu hayvanlar aylarca açlık ve susuzluğa dayanabiliyor! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Bu hayvanlar aylarca açlık ve susuzluğa dayanabiliyor!

Netflix'in en iyi gençlik dizileri açıklandı! Bazıları hala ülkemizde popüler olmadı...

Netflix'in en iyi gençlik dizileri açıklandı! Bazıları hala ülkemizde popüler olmadı...

Aşk acısı sözleri: Duygularınıza tercüman olacak sözler

Aşk acısı sözleri: Duygularınıza tercüman olacak sözler

İngilizce kısa sözler: Her türlü durumda kullanabileceğiniz en güzel sözler!

İngilizce kısa sözler: Her türlü durumda kullanabileceğiniz en güzel sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.