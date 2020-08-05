Felç geçirmenize neden olabilir! Denizde bu canlıları görürseniz yolunuzu değiştirin...

Özellikle yaz aylarında yüzmek serinletici ve eğlenceli bir aktivite olabilir. Peki, o sırada denizi paylaştığınız diğer canlıların sizi yaralayabileceğini, hatta öldürebileceğini bilseydiniz, suya adımınızı atabilir miydiniz? Tehlikenin farkındaysanız; ancak deniz kıyılarının güvenli olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki listeyi incelemenizde fayda var.
EN TEHLİKELİ DENİZ CANLILARI
Kaplan Köpek Balığı
En korkulan ve en tehlikeli deniz canlıları arasında tabii ki ilk sırada köpek balıkları var! Deniz kaplanı olarak da bilinen bu türün uzunluğu 5,5 metreye kadar çıkabilir. Ahtapot, kalamar ve deniz kaplumbağası gibi canlılarla beslenen kaplan köpek balıklarının kumsallara yakın bölgelerde yaşaması ise onları insanlar için ölümcül bir tehdit haline getirir.
Baraküda
Sphyraena olarak da bilinen baraküdalar, levrekgiller familyasının oldukça tehlikeli bir üyesidir. Özellikle Akdeniz'de yaşayan bu balık türü hırçınlığıyla bilinir. Piranalarınkine benzer keskin kenarlı dişleri vardır ve bu dişler insanların vücudunu çok kolay bir şekilde parçalayabilir. Çok hızlı bir şekilde hareket eden baraküdaların halüsinasyon etkisi yaratabilen salgıları da bu deniz canlısını epey korkutucu kılar.
Balon Balığı
Kurbağa balığı ismiyle de bilinen bu tür; özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara'da görülür. Zaman zaman kıyılara yaklaşarak insanlara saldırmasıyla gündem olan balon balığı oldukça zehirlidir. Biyoçeşitliliği ciddi anlamda etkileyen bu balıklar, bazı türlerin neslinin tükenmesine sebep olabilecek kadar tehlikelidir. Üstelik yanlış bir şekilde tüketilmesi ölümcül sonuçlar doğurabilir.
Vatoz
İlk bakışta o kadar da tehlikeli görünmeyen vatozlarla karşılaşmak epey acı verici olabilir. Keskin kuyruğunu kamçı gibi kullanarak vücutta çok ciddi yaralanmalara sebep olmasının yanı sıra yine kuyruğunu kullanarak rakibini zehirler. Vatozların dikenleri ise vücutta çok şiddetli ağrılara ve ödeme yol açar. Vatoz yaralanmaları ölümle de sonuçlanabilir.
Aslan Yelesi Denizanası
Dünyanın en büyük denizanası türü olan aslan yelesinin çapı 6 metreyi, uzunluğu ise 50 metreyi bulabilir. Genellikle açık denizlerde ve soğuk sularda yaşar. Ölümcül yönleriyle Sherlock Holmes hikayelerine bile konu olan aslan yelesi denizanası, zehirli dokunaçları ile insanların felç geçirmesine ve ölümüne sebep olabilir.
Mavi Halkalı Ahtapot
Sarı renkli, oldukça tehlikeli bir deniz canlısı olan mavi halkalı ahtapotlar, tehdit edildiklerinde renk değiştirir ve mavi halkaları ortaya çıkar. Küçücük bir ısırıkları bile insanların felç geçirmesine, solunumlarının durmasına ve zehirlenmesine neden olabilir. Hatta bu küçük ısırık, geç fark edildiğinde ölüme yol açabilir.
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