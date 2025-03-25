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  4. Felçli adamın beynine çip taktılar: Satranç bile oynadı! Uzmanlar tehlikesine karşı uyarıyor...

Felçli adamın beynine çip taktılar: Satranç bile oynadı! Uzmanlar tehlikesine karşı uyarıyor...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.03.2025 12:09
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2016'daki kazanın ardından felç kalan 30 yaşındaki Noland Arbaugh, beynine yerleştirilen Neuralink çipi sayesinde hayatını yeniden şekillendirdi. Düşüncelerini bilgisayara aktarabilen Noland, satranç oynamak ve video oyunları gibi imkansız görünen şeyleri başardı. Ancak bilim insanları, bu teknolojinin kişisel verilerin toplanmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Felçli adamın beynine çip taktılar: Satranç bile oynadı! Uzmanlar tehlikesine karşı uyarıyor...

2016 yılında geçirdiği bir kazanın ardından felç kalan 30 yaşındaki Noland Arbaugh, beynine yerleştirilen Neuralink çipi sayesinde hayatını yeniden şekillendirdi. Ocak 2024'te yapılan başarılı bir ameliyatla, Noland beynine yerleştirilen çip sayesinde düşüncelerini bilgisayara aktarabilmeye başladı.

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SATRANÇ BİLE OYNADI

BBC'nin haberine göre, felç geçirdikten sonra eğitimine devam edemeyeceğini ve yaşamını sürdüremeyeceğini düşünen Noland, çipin çalıştığını doğrulayan ilk testlerle büyük bir umut buldu. Zamanla satranç oynamak ve video oyunları gibi daha önce imkansız görünen şeyleri başardı. “Bu aslında mümkün olmamalıydı ama tam anlamıyla bir mucize” diyen Noland, oyunlardaki eski hobisine yeniden kavuştu.

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DÜŞÜNCELER VERİLERE DÖNÜŞEBİLİR

Ancak bilim insanları, bu tür teknolojilerin potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor. Beyne doğrudan erişim sağlanmasının, kişisel düşünceler ve duygular gibi hassas verilerin toplanmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, yapılan bir ankete göre, Amerikan halkının büyük bir kısmı beyin çiplerinin yaygın kullanımına karşı.

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Anahtar Kelimeler:
felç Beyin Çip
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