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Felipe Melo ve Alex'ten alkışlanacak hareket! Depremzedeler için sezon sonunda maç yapacaklar

09.02.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo ile Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza depremzedeler için yardım maçı düzenleyeceklerini açıkladı.

Felipe Melo ve Alex'ten alkışlanacak hareket! Depremzedeler için sezon sonunda maç yapacaklar

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle büyük bir sarsıntı yaşadı. Sosyal medyada yapılan yardımların boyutu sevindiren dereceye geldi. Bir dönem ülkemizde futbol oynamış Brezilyalılar'dan ise büyük destek geldi.

MELO DUYARSIZ KALMADI

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“Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Türkiye’yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yaşanandan ötürü çok üzgünüm. Ben burada Galatasaray’ı temsil etmiyorum. Bizler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ı temsil etmiyoruz. Ben sadece yardım için buradayım. Çok üzüldüm. Bu olayı çok düşündüm.

"BAĞIŞ İÇİN ÖZEL BİR MAÇ DÜZENLEYEBİLİRİZ"

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"Bu kampanyanın dışında. Yardım için çok düşündüm. Belki de ilerde bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türk halkının desteğe ihtiyacı var. Yapacağımız çok şey var. İnsan konuşurken bile zorlanıyor. Ben Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’de doğan çocuğum bile var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe’nin idolü değil, herkesin idolü. Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye’yi konuşuyor şu an. Belki bir ay sonra Türkiye’yi kimse konuşmayacak. Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım. O zamanlarda biz maç yapabiliriz. Gün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor günü değil. Gün birliktelik zamanı. Ulusun toplanması lazım. Türkiye için birlikte olmamız lazım. Umarım tanrı Türkiye’yi korur. Elimden gelen her şeyi yapacağım."

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