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Fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef fellah köftesi tarifi ve malzemeleri!

11.01.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizin değişik yerlerinde farklı şekillerde yapılan ve çok sevilen bir lezzet olarak bilinen fellah köftesinin tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Peki Fellah köftesi nasıl yapılır? İşte MasterChef fellah köftesi tarifi ve malzemeleri!

Fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef fellah köftesi tarifi ve malzemeleri!

TV8'de yayınlanan MasterChef'te gündeme gelen fellah köftesi, sevilen köfte tariflerinden biri olarak biliniyor. Fellah köftesi yapımı için un, yumurta, domates salçası gibi gerekmekte. Peki Fellah köftesi nasıl yapılır?

FELLAH KÖFTESİ MALZEMELERİ!

1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı ince köftelik bulgur
2,5 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
Yarım su bardağı irmik
1 adet yumurta
1 bardak sıcak su
1 çay kaşığı tuz

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı nar ekşisi
4 adet orta boy domates
4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası

Üzeri için:

1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz

FELLAH KÖFTESİ TARİFİ!

İlk olarak bulgurun şişip yumuşaması ve dağılmaması için 1 parmak geçecek kadar sıcak su ile ıslatıp kapağını kapatın. Bu sırada robotun içine domates ve sarımsakları ekleyip çırpın. Yumuşamış olan bulgurun içine irmik, domates salçası, yumurta, un ve baharatları ilave edip yoğurun. Geniş bir tencereye su koyun ve kaynaması için bekleyin. Yoğurduğunuz hamurdan ufak ufak parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve parmağınızla ortalarına çukur açarak tabağa dizin. Hazırlamış olduğunuz köfteleri kaynayan suya atın. Pişen köfteleri sudan çıkarıp ayrı bir tabağa koyun. Bir tavaya sıvı yağ koyup ısıtın ve robotta çektiğiniz sarımsaklı sosu ilave edip pişirmeye başlayabilirsiniz.

Sonrasında üzerine domates salçasını ekleyin ve kavurun. Salçayı da iyice kavurduktan sonra nar ekşisini ve baharatları koyup karıştırın. Servis tabağının altına önce bir miktar domates sosundan koyun, ardından ise üzerine köfteleri dizin. Kalan sosu da en üste dökün ve doğranmış maydanozları serpip servis yapın. Afiyet olsun!

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Masterchef
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