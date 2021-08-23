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Rıdvan Dilmen'den maçın hakemine eleştiri

23.08.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'la karşılaştı. Mücadelenin 26. dakikasında sarı-lacivertlilerin Luiz Gustavo'yla bulduğu golün faul gerekçesiyle iptal edilmesi tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili, "Fenerbahçe'nin normal golü iptal edildi" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den maçın hakemine eleştiri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya 26. dakikada Luiz Gustavo'nun iptal edilen golü damga vurdu. TRT Spor ekranlarında pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin nizami golünün sayılmadığını söyledi.

"POZİSYON AUTA GİTSE KESİNLİKLE AUT VERECEKTİ"

"Tisserand oyuncuya geldi, itti veya ayağına değdi, ben aradım bulamadım, yardımcı bayrak kaldırdı, hakem de gördü. Kulaklıktan faul de demiştir, düdüğü ağzına götürdü, vazgeçti, bir daha götürdü, bir tahmin yaptı. Hakem tahmin yapmaz. Gördün, ya uy ya da tahmin yürütme. Tahmin yürüterek, gol olmaz diye devam ettirme. Pozisyon auta gitse kesinlikle aut verecekti. Ne oldu da yardımcıya uydun? VAR hakemi müdahale edemez, yardımcı temas gördüm demiştir. Açısı doğru, oyuncuya faul olmadığını tespit ediyor, yardımcıyı görüyor, ısrarla bir bayrak, düdüğü götürecekken indiriyor, bir daha götürüyor, Gustavo çat diye vuruyor çatala gidiyor. Antalya'da bir tane oyunu bırakan yoktu. Top ağlara gittikten sonra Boffin'in de bir isyanı vardı. Fenerbahçe'nin normal golü iptal edildi."

Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor (Maç sonucu)Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor (Maç sonucu)


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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor
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