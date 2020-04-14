Fenerbahçe, 65 yaş üzeri kulüp üyeleri ve kombine kart sahipleri için gıda yardımı yaptı

Fenerbahçe'den anlamlı bir hareket geldi. Kulüp hesabından yapılan açıklamaya göre; 65 yaş üzeri kulüp üyeleri ve kombine kart sahipleri için gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı destek kolilerini dağıtmaya başladı.
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