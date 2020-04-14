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Fenerbahçe, 65 yaş üzeri kulüp üyeleri ve kombine kart sahipleri için gıda yardımı yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.04.2020 19:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 65 yaş üzeri kulüp üyeleri ve kombine kart sahipleri için gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı destek kolilerini dağıtmaya başladı.

Fenerbahçe, 65 yaş üzeri kulüp üyeleri ve kombine kart sahipleri için gıda yardımı yaptı

Fenerbahçe'den anlamlı bir hareket geldi. Kulüp hesabından yapılan açıklamaya göre; 65 yaş üzeri kulüp üyeleri ve kombine kart sahipleri için gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı destek kolilerini dağıtmaya başladı.

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