Fenerbahçe acı haberi duyurdu! Efsanesini kaybetti

Fenerbahçe'de kadın voleybol ve basketbol takımlarının efsane oyuncularından Güneş Çapa hayatını kaybetti.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Fenerbahçemizin kadın voleybol ve basketbol takımlarının efsane oyuncularından, 1236 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz olan kaptan Güneş Çapa’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Güneş Çapa, Türkiye'nin ilk spor doktoru olan ve Dr. Ayten Salih ile birlikte kulübümüzün kadın basketbol ve voleybol takımlarının kurucularından Selim Çapa’nın kızı, Fenerbahçemizin ilk basketbol ve voleybol takımı oyuncularından Oya Çapa’nın da ablasıdır.

Hem basketbol hem de voleybol takımlarımızın formasını uzun yıllar giyen Güneş Çapa, millî takımın ilk kadın kaptanı ve federasyon üyesi oldu.

Tarihe iz bırakan kadın sporcularımızdan Güneş Çapa’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ