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Fenerbahçe Adebayor transferi için bir teklif daha yaptı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 29.01.2019 07:46 | Son Güncelleme

Islam Slimani'yi kesin olarak gözden çıkartan Fenerbahçe, Adebayor transferi için Başakşehir'e bir teklif daha yaptı.

Fenerbahçe Adebayor transferi için bir teklif daha yaptı!

Diego Reyes'i Leganes'e gönderen Fenerbahçe bir hamle de Islam Slimani ve Emmanuel Adebayor takası için yaptı. Slimani'yi kesin olarak gözden çıkartan ve bu süreç için Leicester City ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, Adebayor'un transferi için resmen masaya oturdu.

İki gün önce yapılan zirvede takas opsiyonunu devreye yatıran Fenerbahçe, Slimani'ye karşı Adebayor'u istedi ancak bu talep Başakşehir tarafından reddedildi. Adebayor'u "opsiyon" olarak listesinde tutmaya devam eden Fenerbahçe, transfer son günlerinde listesindeki 1 ve 2 numaralı hamlelerini gerçekleştiremezse Başakşehir ile Adebayor transferi için yeniden masaya oturulacak.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Adebayor transferi için Katar, Çin ve Arabistan'dan bazı transfer teklifleri aldıklarını, bu teklifleri de değerlendirme aşamasında olduklarını açıklamıştı. (SPORX)

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