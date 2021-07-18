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Fenerbahçe Andreas Cornelius için Parma ile anlaştı

18.07.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Trabzonspor'un peşinde olduğu Danimarkalı forvet Andreas Cornelius'la anlaşma sağladı. İtalyan basının iddiasına göre sarı lacivertli yönetin, 7 milyon euro bonservis karşılığında 28 yaşındaki forvetin kulübü Parma ile el sıkıştı. Fenerbahçe, oyuncu ile de tüm detayları konuşup yarın 19:07'de transferi açıklayacak.

Fenerbahçe Andreas Cornelius için Parma ile anlaştı

Geçen sezon forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan, bu sezon da kadrosunda Samatta, Ademi ve Valencia gibi isimleri bulunan Fenerbahçe , sorunlu olarak gördüğü ve istediği verimi bir türlü alamadığı forvet bölgesi için önemli bir transfer gerçekleştirdi.

İtalyan basınının iddiası göre, sarı lacivertliler, Trabzonspor 'un peşinde olduğu Andreas Cornelius için kulübü Parma ile 7 milyon euroluk bonservisle anlaşma sağladı. İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Parma, Danimarkalı oyuncunun yüksek olan yıllık ücretinden kurtulmak için oyuncusunu gönderme kararı aldı.

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Sarı lacivertli yönetimin 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla yapacağı görüşmelerin de olumlu geçmesi sonrasında transfer resmiyet kazanacak. Fenerbahçe'nin Cornelius'u, kulüp için özel bir gün olan 19.07 (yarın) saat 19:07'de KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Cornelius geçen sezon Serie A'da çıktığı 30 maçta sadece 1 gol atıp 5 de asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcu Danimarka ile EURO 2020'de 4 maça çıkıp 1 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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