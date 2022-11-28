'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' önerisine Şükrü Saraçoğlu'nun ailesinden onay: "Onur duyarız!"

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turu konumunda bulunan Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde stadyumun adıyla ilgili gelişmeler yaşanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi isminin Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olarak değişmesine dair bir öneri geldiğini duyurmuşlardı.
Uğur Dündar, 24 Kasım'da organize edilen gecede bulunan herkesin dakikalarca ayakta alkışladığını belirtmişti.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin mevzuat engeline takıldığı ve ayrıca Ülker Grubu ile Şükrü Saraçoğlu'nun ailesinden onayını almasının gerektiği ifade edilmişti.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Şükrü Saraçoğlu'nun oğlu Yılmaz Saraçoğlu, 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' önerisi için Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Yılmaz Saraçoğlu, 'Atatürk' adının stadyuma gelmesinden onur duyacaklarını söyledi. İşte o sözler...
"Biz bundan onur duyarız aile olarak. Stadyuma Atatürk isminin gelmesi bizi mutlu eder. Atatürk'ü hepimiz çok seviyoruz. Atatürk bizim ulu önderimiz. Babam Şükrü Saracoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok severdi. Atatürk de babamı severdi, birlikte çalıştılar. Unutamadığımız birçok hatıramız var."
"Babam Şükrü Saracoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde 3 önemli vazifede bulunmuştu. Maarif Vekilliği, Adliye Vekilliği ve Maliye Vekilliği görevlerini Atatürk zamanında yaptı. Daha sonra da 1938'ten sonra da Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulundu."