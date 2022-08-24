Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un talimatıyla birlikte Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi. Forma şansı bulmakta zorlanan orta saha oyuncusuyla sözleşmesini bitiren Fenerbahçe'de maaş problemi yavaş yavaş azalıyor.

SADECE 12 MAÇ OYNAYABİLDİ

2021 yılında Köln'den Fenerbahçe'ye bedelsiz bir şekilde katılan Max Meyer, sarı-lacivertli forma altında istenilen performansı bir türlü sergileyememişti. 2022 yılının başında Midtjylland'a kiralanan Meyer, orada da tutunamayınca Fenerbahçe sözleşmesini feshetti.

LUZERN'E İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer, İsviçre Ligi takımlarından FC Luzern'e imza attı.

İşte o açıklama:

"Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.

Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"



