Fenerbahçe, Barcelona'yı Kadıköy'e bekliyor

Fenerbahçe, yeni sezon kamp çalışmaları çerçevesinde önemli hazırlık maçları oynayacak. Bu takımlardan biri de Barcelona olacak. Başkan Ali Koç'un yakın ilişki içinde olduğu Katalan Kulübü ile bu konuda prensipte anlaşıldı. Fenerbahçe'de teknik heyet belli olduktan sonra iki takım için en uygun tarih seçilecek. Maçın İstanbul'da oynanması planlanıyor. (MİLLİYET)

