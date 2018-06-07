SPOR

Fenerbahçe, Barcelona'yı Kadıköy'e bekliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yeni sezon kamp çalışmaları çerçevesinde önemli hazırlık maçları oynayacak.

Fenerbahçe, Barcelona'yı Kadıköy'e bekliyor

Fenerbahçe, yeni sezon kamp çalışmaları çerçevesinde önemli hazırlık maçları oynayacak. Bu takımlardan biri de Barcelona olacak. Başkan Ali Koç'un yakın ilişki içinde olduğu Katalan Kulübü ile bu konuda prensipte anlaşıldı. Fenerbahçe'de teknik heyet belli olduktan sonra iki takım için en uygun tarih seçilecek. Maçın İstanbul'da oynanması planlanıyor. (MİLLİYET)

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Aykut Kocaman'dan istifa açıklamasıAykut Kocaman'dan istifa açıklaması
Damien Comolli Fenerbahçe'deki ilk transferini Jonathan Bamba ile yapacak!Damien Comolli Fenerbahçe'deki ilk transferini Jonathan Bamba ile yapacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç barcelona

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

Guanghzhou Evergrande Bafetimbi Gomis'i istiyor

Guanghzhou Evergrande Bafetimbi Gomis'i istiyor

Demba Ba'dan olay Beşiktaş kararı

Demba Ba'dan olay Beşiktaş kararı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Barcelona'yı Kadıköy'e bekliyor

Fenerbahçe, Barcelona'yı Kadıköy'e bekliyor

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması

Damien Comolli Fenerbahçe'deki ilk transferini Jonathan Bamba ile yapacak!

Damien Comolli Fenerbahçe'deki ilk transferini Jonathan Bamba ile yapacak!

Ali Koç; Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş'la yolları ayıracak!

Ali Koç; Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş'la yolları ayıracak!

Damien Comolli'nin Tuncay Şanlı'yı Tottenham'a transfer etmek istediği ortaya çıktı!

Damien Comolli'nin Tuncay Şanlı'yı Tottenham'a transfer etmek istediği ortaya çıktı!

FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.