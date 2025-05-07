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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası şampiyonluk umutlarını yitiren Fenerbahçe'de yeni sezonda Mourinho ile devam edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Başkan Ali Koç, Portekizli hoca için alınan kararı duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...
Berker İşleyen

Fenerbahçe'de büyük beklentilerler takımın başına getirilen ve şu ana kadar gösterdiği performansla henüz beklentileri karşılayamayan Jose Mourinho, son alınan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası tepkilere maruz kalmıştı.

Önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Portekizli çalıştırıcı için açıklamalarda bulunan Ali Koç, tecrübeli hoca ile devam etmek istediklerini söyledi.

İŞTE O SÖZLER...

"MOURINHO İLE DEVAM!"

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"İstikrar açısından Jose Mourinho ile devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum, başka hoca yazılıyor. Fenerbahçe menfaatleri için Jose Mourinho'nun devam etmesini daha doğru buluyorum."

GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI

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"Jose Mourinho'ya devre arasında 36 Milyon Euro'luk teklif geldi."

"MOURINHO GİTMEK İSTERSE..."

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"Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gerekir şeyler var sözleşmede. Hoca ile ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız."

"BİR KAÇ KEZ İKAZ ETTİM"

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"Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan."

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Ali Koç son dakika fenerbahçe mourinho
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