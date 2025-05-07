Fenerbahçe Başkanı Ali Koç istifa çağrılarına canlı yayında yanıt verdi! 'Eğer ben taraftar olsaydım' dedi ve... "Pazara kadar değil mezara kadar..."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TRT Spor kanalında katıldığı canlı yayında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, özellikle son oynanan Beşiktaş mücadelesinde alınan yenilgi sonrası taraftarların 'istifa' çağrılarına yönelik de konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ KABUL EDİLEMEZ"

"Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız. Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez. Geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada. Aziz Başkan'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik. Aziz Başkan'a teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı. Esas özlem futboldaydı."

"BAŞARI İSTEĞİ NORMAL"

"İstediğiniz kadar mali açıdan bağımsız olun, bütün amatör branşlarda başarılı olun. Olimpiyatlara her seferinde sporcu yollayın ama futbolda başarı gelmeyince etki yaratmıyor. Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal."

"BEN DE TARAFTARLIK ANLAYIŞINDAN GELİYORUM"

"Ben de bir taraftarlık anlayışından geliyorum, 7 yaşından beri maçlara gidiyorum. Taraftarlık bambaşka bir olgudur. Aşk, sevgi, fedakarlık... Yoğun duygu hali, ister istemez yanında da irrasyonelliği getirir. Bugün böyle bir durumdan geçiyoruz."

"PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR"

"Bizim jenerasyonun taraftarlığı, bugünkü jenerasyondan farklı. Biz pazara kadar değil mezara kadar kültüründen gelen insanlarız. Gençler sabırsız. Z kuşağı vefa konusunda esnek. Çabuk pozisyon değiştirebiliyorlar, iş değiştirmeye açıklar... Bu değişik. Doğru-yanlış söylemiyorum, taraftarlık anlayışı olarak farklı diyorum."

"TARAFTARI ANLAMAK DURUMUNDAYIZ"

"Bugünün taraftarını anlamak durumundayız ama maçtaki tepkiler... Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu."

"RAKİP TARAFTAR OLSAM HAZ DUYARIM"

"Fenerbahçe, birçok sıkıntıdan taraftarı sayesinde güçlü çıkmıştır ancak bugün geldiğimiz noktada, en büyük rekabet avantajımız bir nebze kaybedilmiş, hatta dezavantaj konumuna gelmiş, rakiplerimizin ekmeğine yağ sürecek noktaya gelmiştir. Biz mücadele ederken yeri geliyor yalnız mücadele ediyoruz. Ben rakip taraftar olsam, Fenerbahçe camiasının parçalanmış durumundan haz duyarım."

"KENDİMİZİN ALTINI OYUYORUZ"

"Biz kendi kendimizin altını oyuyoruz, kılıçları kendimize çekiyoruz. Mücadeleyi kendimizi yıpratmak için veriyoruz. Futboldaki şampiyonluk rayına oturur ancak bu kültür haline gelmeye başladı. Yuhalıyorsun, yarım saat sonra öne geçiyoruz alkışlıyorsun..."

"AYNAYA BAKMAMIZ LAZIM"

"Geçen sene hatırlayın, penaltı atacak oyuncumuz yuhalandı. Serdar Dursun penaltıyı atıyordu, tribün başkası atsın diye yuhaladı. Gol olunca da alkışladı. Birazcık aynaya bakıp bu durumu nasıl giderebiliriz diye Fenerbahçe camiası olarak topyekün düşünmemiz lazım."

"TEPKİ DEMOKRATİK BİR HAK"

"Azizbahçe diyorlardı Aziz Yıldırım'ı koruyanlar için. Şimdi ne diyorlar? Paralı köpekler. Eleştirmek, tenkit etmek, tepki koymak demokratik bir hak. Ancak kulübü yönetenleri sahiplenmek de bir demokratik hak. Öyle bir noktaya geldi ki, kulübün arkasında duranlara, tribünde tepki vermeyenlere farklı muamele yapılıyor."

"2 ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI"

"Bana göre 2, bazı arkadaşlarımıza göre 3 şampiyonluğumuz çalındı. Bu seneye gelirsek... Dünyada halen gelmiş geçmiş ilk 5 hocadan 1'i olan Mourinho'yu getirdik. Bugün onu yerden yere vuranlar, yönetim istifa diyenler, o gün biz hocamızı getirdiğimiz zaman karşı geldiler mi? Alkışladılar, takdir ettiler.Kadromuza bakalım. Tarihimizin en değerli kadrosunu kurduk. Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. Gelmez denen insanları getirdik, devre arası da dahil buna. Hocamız teşekkür etti transferler için."

"BAHİSLE MÜCADELE EDEN TEK TAKIM BİZİZ"

"Türkiye'de bahisle mücadele eden tek takım Fenerbahçe. Kimse sormuyor bunu. Bahis, karaborsa, bedava bilet, dolandırılmış sponsorluklar, belli örgüte bazı sponsorluklar... Biz hiç muhatap olmadık bunlarla. Biz çaycı alırken bile adamın sosyal medyasına bakıyoruz."

"İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

"Ben istifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası var. Devam edin, haktır, saygı duyulmalıdır. Bu kadar olaydan sonra bizi onur kırıcı şekilde camiamız yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz."