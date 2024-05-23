SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay yaratan gönderme! ''Dursun Özbek'in bu ilk yalanı değil''

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay yaratan gönderme! ''Dursun Özbek'in bu ilk yalanı değil''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.05.2024 17:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray yönetimine göndermelerde bulundu. Dursun Özbek'in yaptığı basın toplantısında yalan söylediğini ifade eden Ali Koç'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay yaratan gönderme! ''Dursun Özbek'in bu ilk yalanı değil''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"DURSUN ÖZBEK'İN BU İLK YALANI DEĞİL"

9365d2067bd74bb091f57b1ef6e5601c

Ali Koç: "Erden beye teşekkür edeceğimi sanmazdım ama kendi başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Yakından uzaktan böyle bir konuşma geçmedi. Dursun Özbek'in bu ilk yalanı değil. Ülkemizde yalan söyleyenler değil, doğru söyleyenler kendini ispat etmek zorunda."

"TAKİP ETMEDİĞİNİZ İÇİN İNSANLAR BU KADAR RAHAT YALAN SÖYLÜYORLAR"

Screenshot_1

Ali Koç: "Bahsettiği gibi bir konu aramızda hiçbir şekilde geçmedi ama medya mensupları olarak sizi kınıyorum. Muhatap olduğunuz kulüpler, yöneticiler açıkça yalan söylediğinde üstüne gidilmiyor. Siyasette de böyle. 24 saat geçmeden 40-50 kişi oldu 70-80 kişi. Ben de tek kişi diyorum. Açarsanız kulübe sorarsınız kameralarda ne görüldü diye. Takip etmediğiniz için insanlar bu kadar rahat yalan söylüyorlar."

"POLİSİ ZAN ALTINDA BIRAKIYORLAR"

a1302196186444f8b902322a7b0062de

Ali Koç: "Kendi ayıplarını örtmek için devletin memurlarını hedef alıyorlar. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Stadı'na geliyorum dese polis yardımcı olmayacak mı? Olacak. Polisi zan altında bırakıyorlar."

DURSUN ÖZBEK - ERDEN TİMUR ARASINDA NE GELİŞMİŞTİ?

whatsapp-image-2024-05-20-at-21-57-37-001

Dursun Özbek: "TFF'de bir gün herkesin içinde Ali Bey, Erden Timur'a 'Sen Koç ailesini tanımıyorsun, seni bitireceğim!' dedi."

Erden Timur: "O kısımları duymadım başkanım. Onları demedi."

Dursun Özbek: "Demedi mi?"

Erden Timur: "Ona benzer bir şeyler söyledi."

Dursun Özbek: "Ayağa kalktım ve ben de 'Sen kimsin, otur aşağıya!' dedim. 'Tık' oturdu."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Koç'tan Acun Ilıcalı sürprizi! Resmen açıklandıAli Koç'tan Acun Ilıcalı sürprizi! Resmen açıklandı
Dün küfürler, bugün espriler havada uçuştu! Dün küfürler, bugün espriler havada uçuştu!
İşte son hafta düdük çalacak hakemlerİşte son hafta düdük çalacak hakemler
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Ali Koç fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye bunu konuşacak" Mafya liderinin mesajı ifşa oldu: O fabrikaya saldırı talimatı verdi: Savaşta iyi şanslar

"Türkiye bunu konuşacak" Mafya liderinin mesajı ifşa oldu: O fabrikaya saldırı talimatı verdi: Savaşta iyi şanslar

Ali Koç'tan Acun Ilıcalı sürprizi! Resmen açıklandı

Ali Koç'tan Acun Ilıcalı sürprizi! Resmen açıklandı

Merkez Bankası'ndan sınırlayıcı adımlar!

Merkez Bankası'ndan sınırlayıcı adımlar!

''Dursun Özbek'in bu ilk yalanı değil''

''Dursun Özbek'in bu ilk yalanı değil''

Dün küfürler, bugün espriler havada uçuştu!

Dün küfürler, bugün espriler havada uçuştu!

İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması

İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.