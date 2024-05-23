Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay yaratan gönderme! ''Dursun Özbek'in bu ilk yalanı değil''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"DURSUN ÖZBEK'İN BU İLK YALANI DEĞİL"

Ali Koç: "Erden beye teşekkür edeceğimi sanmazdım ama kendi başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Yakından uzaktan böyle bir konuşma geçmedi. Dursun Özbek'in bu ilk yalanı değil. Ülkemizde yalan söyleyenler değil, doğru söyleyenler kendini ispat etmek zorunda."

"TAKİP ETMEDİĞİNİZ İÇİN İNSANLAR BU KADAR RAHAT YALAN SÖYLÜYORLAR"

Ali Koç: "Bahsettiği gibi bir konu aramızda hiçbir şekilde geçmedi ama medya mensupları olarak sizi kınıyorum. Muhatap olduğunuz kulüpler, yöneticiler açıkça yalan söylediğinde üstüne gidilmiyor. Siyasette de böyle. 24 saat geçmeden 40-50 kişi oldu 70-80 kişi. Ben de tek kişi diyorum. Açarsanız kulübe sorarsınız kameralarda ne görüldü diye. Takip etmediğiniz için insanlar bu kadar rahat yalan söylüyorlar."

"POLİSİ ZAN ALTINDA BIRAKIYORLAR"

Ali Koç: "Kendi ayıplarını örtmek için devletin memurlarını hedef alıyorlar. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Stadı'na geliyorum dese polis yardımcı olmayacak mı? Olacak. Polisi zan altında bırakıyorlar."

DURSUN ÖZBEK - ERDEN TİMUR ARASINDA NE GELİŞMİŞTİ?

Dursun Özbek: "TFF'de bir gün herkesin içinde Ali Bey, Erden Timur'a 'Sen Koç ailesini tanımıyorsun, seni bitireceğim!' dedi."

Erden Timur: "O kısımları duymadım başkanım. Onları demedi."

Dursun Özbek: "Demedi mi?"

Erden Timur: "Ona benzer bir şeyler söyledi."

Dursun Özbek: "Ayağa kalktım ve ben de 'Sen kimsin, otur aşağıya!' dedim. 'Tık' oturdu."





