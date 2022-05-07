Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş sözler! ''Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulunda açıklamalarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU SÖZLERİ

"Trabzonlu bazı insanların enteresan özellikleri var. Milli Takım stadımıza maç yapmaya gelir, hocası bordo mavi kravat takar. Şehrin belediye başkanı gelir, bordo mavi kravat takar. Bir de utanmadan bize hakaret edilen kitap hediye ediliyor. Umarım Fenerbahçeliler, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez."

"İŞİN RENGİ CİDDİ ANLAMDA DEĞİŞİR”

“Çok isterdim İstanbul’un kulüpleri bir araya gelip, gerekli mesajları vermeyi. Belki o günlere gelebiliriz. Bilmiyorum. Ama inanın benim söylediklerimi 3 büyük kulüp oturup yan yana söyleyelim, işin rengi ciddi anlamda değişir.”

"ŞAMPİYONUN MÜZESİNDE OLUR"

Ali Koç: "Bu sezondan itibaren, burada gerçekleri duran, bu kupaların gerçeklerini hayata geçireceğiz. Aksi takdirde, bu kupaların Fenerbahçe'nin olmasını sağlayan, sporculara, yöneticilere haksızlık etmiş oluruz. Şampiyonun kupası nerede olur? Şampiyonun müzesinde olur."

"NASIL TRANSFER YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

"Nasıl transfer yapacağımı bilmiyorum, harcama limitimin ne olacağını bilmiyorum. Onların söylediği şarkıları söylerseniz, işiniz görülüyor. Söylemezseniz, düşman olursunuz. TFF'nin söylediği şarkıyı söyleyen bir başkan bulabilirsiniz ama ben yapmam."

"ONLARIN SÖYLEDİĞİ ŞARKILARI SÖYLERSENİZ, İŞİNİZ GÖRÜLÜYOR"

"Onların söylediği şarkıları söylerseniz, işiniz görülüyor. Söylemezseniz, düşman olursunuz. TFF'nin söylediği şarkıyı söyleyen bir başkan bulabilirsiniz ama ben yapamam."

"YARIN BİR GÜN BENİM BAŞIMA NE GELİR BİLMİYORUM"

"Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum."

"BELKİ DE GEÇ KALDIK"

"Vefa Küçük'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Taraftarken bile çok büyük hizmetler yaptı. Seçimde katkısı geçen 4 aday için de ayrıca teşekkür ederim. Dün bir basın toplantısı yaptık. Belki de geç kaldık. Pankarta öfkeliyiz. Bunun sebepleri var."

"KOPYASINI YAPIP YOLLAYALIM"

"2010-11 kupasının kopyasını yapıp yollayalım dedim ama yöneticilerimiz kabul etmedi. Bunu artık mizaha dökmek lazım"

"BİZ ZALİM İNSANLAR DEĞİLİZ AMA ZULME DE SESSİZ KALAMAYIZ!"

"Kelimeler zaman zaman boğazımda düğümlendi. Doğru bildiğim konuda her zaman açık yüreklilikle konuştuğumu söylüyorum. Bunun da bildiğinizi umuyorum. Devletle o kadar işimiz var ki, konuşmakla bitmez. Biz zalim insanlar değiliz ama zulme de sessiz kalamayız!"

"FENERBAHÇE HER ZAMAN SİYASETİN ÜZERİNDEDİR"

"Fenerbahçe'yi kimse bölemez. Fenerbahçe'yi ancak biz bölebiliriz. Özellikle taraftar nezdinde bir bölünme yaşıyoruz. Devletimizi gözüne kestirmiş terör örgütüyle nasıl mücadele edebileceğimizi tüm dünya biliyor. Siyasete girmeyiz. Fenerbahçe her zaman siyasetin üzerindedir. İktidar kim olursa olsun..."

"BU OLAY TÜRKİYE'YE ZARAR VERİYOR"

Ali Koç: "Biz siyasete karıştırılmaya çalışılıyoruz. Benim dün kullandığım laflar kesinlikle herhangi bir partiye ve iktidara değildi. Bu olay Türkiye'ye zarar veriyor. FETÖ kumpası, nefret tohumlarını ekti toplumumuza. Herkes karşı karşıya geldi. Biz Türkiye Cumhurbaşkanına en büyük siper olmuş camiayız. Kimse yokken sokaktaydık. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız takdir ediyor. Devletin sorumlu kesimleri, onlar da aynı şekilde takdir ediyor. Pek çok takım taraftarı da öyle..."

"BERABERLİK OLSUN DİYE ÇABALADIM"

"Ben 4 sezon boyunca futbolda dostluk, beraberlik olsun diye çabaladım. En çok da bu konuda eleştirildim. Ama artık benim gibi bir insan bile bunları söylüyorsa çok tehlikeli noktaya gelmişizdir!"

