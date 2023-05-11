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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem isyanı! "Hataları belgesel gibi hazırlayacağız"

11.05.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Opet Kadın voleybol takımının lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Koç yaptığı açıklamada, "Futbolda da başarı gelse bütün bunların kıymeti daha da artacak. Ne puanlarımız hakemler tarafından gitti. Biz bunları belgesel gibi hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem isyanı! "Hataları belgesel gibi hazırlayacağız"

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaşmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINDA ŞAMPİYONLUK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

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"Şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. Başta hocamız Zoran Terzic ve kaptanımız Eda Erdem olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe'nin kızlarının Atatürk'ün kızlarının bu kupayı alması çok önemliydi. Fenerbahçe gerçekten bir Spor Kulübü. Her alanda zirveye oynuyoruz. Bazen sevinci, bazen üzüntüsü oluyor. Takımımızı kutluyorum”

"FUTBOLDA DA BAŞARI GELSE..."

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"Bir futbolda da başarı gelse bütün bunların kıymeti daha da artacak. Fenerbahçe gerçekten bir Spor Kulübü. Her alanda zirveye oynuyoruz."

"HAKEM HATALARINI BELGESEL GİBİ HAZIRLAYACAĞIZ"

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"Futbolda da elimizden geleni yapıyoruz. Bir bakın. Ne puanlarımız hakemler tarafından gitti. Biz bunları belgesel gibi hazırlayacağız. Hep kritik hatalar bir takımın lehine, bir takımın aleyhine oluyor. Aleyhine olan hep bize oluyor."

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