Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler! 'Fenerbahçe otobüsüne saldırı Trabzon il sınırında yapıldı, o saldırıya sahip çıktınız'

Süper Lig 'de Trabzonspor 'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tribünde açılan pankartla ilgili oldukça sert ifadeler kullanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen toplantıda Sarı Lacivertli kulübün başkanı oldukça önemli değerlendirmelerde bulundu.

"HAKLI OLSAYDINIZ O KUPA MÜZEDE DURMUYOR OLURDU"

"Eğer haklı olsaydınız o kupa bu müzede durmuyor olurdu. Sekiz şampiyonluğunuzda bir kupa eksik olacak, nasıl yerini dolduracaksınız merak ediyorum. Tüm bu hukuki gerçeklere rağmen 2010-2011 şampiyonuyuz diyerek kendinizi kandırıyorsunuz. Size önerim tez zamanda camianızı gerçeklerle tanıştırın."

"SİLAH NAMLUSUNUN UCUNDA FENERBAHÇE'Yİ TEMSİL ETTİNİZ"

"Gelelim bugünün bir diğer konusuna. Silah namlusunun ucunda Fenerbahçe'yi temsil ettiniz. Türkiye'ye mesaj verdiniz. 7 yıl içinde içinde 39 kişiyi taşıyan Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı yapıldı, kurşunlandı. Bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Trabzon il sınırlarında yapıldı. O eyleme sahip çıktınız."

"BU HADSİZLİĞİ NEYE GÖRE YAPIYORSUNUZ?"

"Suçu ve suçluyu öven o pankartı oraya asanlar bu cesareti nereden buluyorsunuz? Bu hadsizliği neye göre yapıyorsunuz? Kulüp yönetiminin bu durumdan haberinin olmaması söz konusu değildir. Maçın federasyon temsilcisinin bundan haberi olmaması, üstlerine bunu iletmemesi mümkün değildir."

"TÜRK FUTBOLUNU TRABZONLULAŞTIRMA GERÇEĞİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkilileri var ama tarafsız duruşları, konu Trabzonspor olunca sergilenmiyor."

"İSTANBUL'DA KURALLAR FARKLI MI?"

"12 yaşında bir çocuğun Ferdi için 'Formanı alabilir miyim?' pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul'da kurallar farklı mı? Devlet yetkilileri, Trabzon'da korkuyor mu, çekiniyor mu? Kimden çekinip, korkuyorlar?"

"BU DURUMA 'DUR' DİYECEK HİÇ KİMSE YOK MU?"

Bu sorumsuzca davranışları yapana, görene, sessiz kalana, hepinize sesleniyorum; başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin FETÖ ile cansiparene mücadelesine zarar veriyorsunuz. Bu duruma 'dur' diyecek hiç kimse yok mu?"

"HALA HAZMEDEMEDİLER"

"Trabzonspor uzun zaman sonra şampiyon oldu. 2010/11 sezonunda bize kaybettikleri şampiyonluğu hala hazmedemediler."

