Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Turkish Airlines EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu yendi. Fenerbahçe Beko böylece 2. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrasında tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan şunları ifade etti:
"Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Beko'yu ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."
Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran @FBBasketbol takımını ve tüm @Fenerbahce camiasını yürekten tebrik ediyorum. 🏀 🇹🇷 pic.twitter.com/u3mq5OMFr3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2025
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