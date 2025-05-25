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Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu yenerek 2. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı tebrik mesajında "Fenerbahçe Beko'yu ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı
Recep Demircan

Turkish Airlines EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu yendi. Fenerbahçe Beko böylece 2. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrasında tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan şunları ifade etti:

"Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Beko'yu ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan fenerbahçe
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