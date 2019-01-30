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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Gigi Datome Türkçe haber sundu

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 30.01.2019 14:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko’nun İtalyan basketbolcu Luigi Datome, kulüp televizyonunda Türkçe haber sundu. Datome'nin akıcı Türkçe'si dikkat çekerken, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Fenerbahçe’de 4 sezondur forma giyen Luigi Datome, bu kez parkeye değil, kameranın karşısına geçip, kulüp televizyonunda Türkçe haber sunmaya kalktı.

Özellikle sosyal medya hesabında taraftarlara Türkçe videolar çeken Datome, FB TV’de kameraların karşısına çıkıp ana haber bülteninin açılışını yaptı. Akıcı bir Türkçe’yle konuşan İtalyan basketbolcu, daha sonra bunun bir şaka olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komuşuoğlu ise Datome’nin bu videosunu “Fenerbahçe TV’de yılın transferi” olarak paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Gigi Datome

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