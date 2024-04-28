Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası spor yazarları ne dedi? İki takım hakkında dikkat çeken değerlendirmeler: "35 puanlık farkı doğrulayan derbi"

Süper Lig'in bitmesine artık sayılı günler kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ilerleyen şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Sarı-lacivertliler Kadıköy'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş'ın Libyalı orta saha oyuncusu El-Musrati, 25. dakikada Fred'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı karttan 5 dakika sonra Fenerbahçe Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti. Oyunu domine eden Fenerbahçe 69. dakikada İrfan Can Kahveci ile skoru 2-0'a taşısa da 82. dakikada Beşiktaş'ın emektar golcüsü Cenk Tosun durumu 2-1'e getirdi ve maç böyle sona erdi.

FENERBAHÇE KADIKÖY'DE YENİLMEZ

Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal yönetiminde 3 kez derbiye çıktı. Sezonun ilk maçında rakibine 3-1'lik üstünlük kuran Fenerbahçe Dolmabahçe'deki maçı kazanmıştı.

Fenerbahçe'de derbi zaferi sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istatistiği ise dikkat çekti. Kartal, Beşiktaş ile oynanan maça kadar Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Kartal, Kadıköy'de kaybetmeme geleneğini sürdürdü ve bu istatistiğini 4 galibiyet ve 1 beraberlik olarak güncelledi.

BİLEL MEŞE: AL MUSRATI'NİN ESERİ

Derbinin özeti; kadrosu güçlü olan kazandı. Yoklarla ligi tamamlamaya çalışan Beşiktaş ise ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadele ile göz doldururken, Al Musrati’nin kulaklarını çınlatmak da bize kaldı! (MİLLİYET)

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE OYUN FARKIYLA KAZANDI

İki takım arasında ciddi bir oyun ve kalite farkı vardı. Futbol takımları bir kadro oluşturur ve sahaya en güçlü 11 oyuncusuyla çıkar. Beşiktaş’ta durum böyle değil... Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi isimler kulübede; Jackson Muleka santrfor, Necip Uysal sağ bek. Durum böyle olunca da 3 pas yapıp da orta sahayı geçemeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Sağ bek oynayan Necip Uysal, kariyeri boyunca bek oynadığı her maçta kaybettirecek hatalar yaptı. Dün olduğu gibi. Erken kart gördü, hamle yapamadı, pozisyon hatası yaptı, ilk golde 1 metre ile ofsaytı bozdu, top kayıpları yaptı. Fenerbahçe’nin en güçlü olduğu Dusan Tadic ve Fred’in kullandığı sol kanada sağ bek Necip Uysal ile çıkmak kesinlikle yanlış bir tercih idi. O kanattan hiç hücum da yapamadı siyah beyazlılar. (HÜRRİYET)

Yine hayal kırıklığı

Dün Beşiktaş’ta iyi oynayan birisi var mıydı? Yoktu ama dünkü kadro rakip yarı sahaya yerleşip topu tutacak bir 11 değildi. Beşiktaş armasıyla maçın içinde kaldı. Futbol anlamında ise çok gerideydi. Acele ile rekor ücret ödenerek alınan ve kırmızı kart gören Al Musrati yine hayal kırıklığı.Ernest Muci çok top kaybı yapıyor. Yetenekli ama Oyuna bilgisi yok. Gedson Fernandes çalışkan ama top ayağındayken kötü. Bireylerin ötesinde sahada Beşiktaş’a hiç yakışmayan bir takım vardı.

ALİ GÜLTİKEN: DAHA KÖTÜSÜ YOK

F.Bahçe, maçın ilk saniyesinden itibaren aldığı kontrolü, maçın tamamında istediği yöne çevirdi. İkili mücadeleleri kazanan, ayakta kalan, topa her daim sahip olan F.Bahçe'nin Beşiktaş'ı bu kadar ezmesi, Beşiktaş açısından çok kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş'ın F.Bahçe'ye karşı eksik kaldığı bir çok maç var. Bunlarda kazandıkları da oldu kaybettikleri de. Ama oyun olarak hiç bu kadar kötüsü olmadı. (SABAH)

ERMAN ÖZGÜR: YARIŞTAN KOPMADI

İlk yarıdaki tempoya çıkmasına gerek kalmadan İrfan Can golü ile maçı sağlama alan Fenerbahçe, güle oynaya bir derbi oynayacakken Cenk Tosun son bölümde enfes bir gol atarak son dakikaları Fenerbahçeliler için tedirgin hale getirdi. Ancak Beşiktaş’ta form durumu ya da kalite o kadar eksikti ki bu gole rağmen puan için nefesleri yetmedi. Fenerbahçe derbi galibiyeti ile hem yarıştan kopmadı hem de olası bir taraftar tepkisini önleyerek haftayı kapatmış oldu. (FANATİK)

UĞUR MELEKE: 35 PUANLIK FARKI DOĞRULAYAN DERBİ

Beşiktaş bu noktaya bir günde gelmedi: 2 senedir verdiği yanlış kararların faturasını ödüyor. Fenerbahçe’nin dün Beşiktaş’a kurduğu oyun üstünlüğünü okumak için filmi biraz geriye sarmak gerek. Fenerbahçe dün derbiye rakibinin tam 35 puan ve 51 averaj önünde başladı. Beşiktaş bu noktaya elbette bir günde gelmedi: İki sene önce şampiyon hocası Sergen Yalçın’ı imza için bir buçuk ay bekleten, 2 milyon Euro’ya (alt ligde 17 maça çıkmış) Emrecan Uzunhan’ı, 1,5 milyona Kerem Atakan’ı transfer eden, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi gibi oyuncuları haraç mezat, Güven’i bedavaya gönderen Beşiktaş yönetiminin tuhaf kararlarıyla başladı bu süreç. (HÜRRİYET)

25 dakika yarı sahayı geçemedi

Dünkü müsabakayı elbette Al Musrati’nin 25’teki kırmızı kartından bağımsız okuyamayız ancak şunu da belirtmek gerek: Libyalı atıldığında Fenerbahçe şutlarda 6-0, kornerlerde 2-0 öndeydi. Beşiktaş 25 dakika boyunca rakip yarı sahaya geçmemişti daha. Becao-Djikuİsmail sahadayken atak devamlılıkları yüksekti, ancak tabii ki 10 kişilik rakipleri yoruldukça tempoyu daha da artırdı Fenerbahçe.

ALİ ECE: KALİTE FARKI

İlk golde Fred’in şandel pası ve Tadiç’in göğsüyle asisti Fenerbahçe oyuncularının yetenek üstünlüğünü net gösteren cinstendi. Bilakis İrfan Can Kahveci’nin ikinci goldeki plasesi de klas dolu bir plase dersi niteliğindeydi. Maçın en güzel golü ise Cenk Tosun’dan geldi. İsmail Kartal’ın eksik rakibe karşı dominant oynatmaya çalışması yerine frene bastırması Beşiktaş’ı 10 kişiyken maça döndürdü. Süre ve malzeme yetmedi. (FANATİK)

FIRAT AYDINUS: 10 KİŞİ BEŞİKTAŞ DİRENDİ, FENERBAHÇE YOLUNA DEVAM ETTİ

Eksik rakibine karşı rahat kazanması beklenen Fenerbahçe çok zorlandığı derbide istediği 3 puanı almayı başardı. Ligde hedefsiz olan Beşiktaş, Kadıköy’deki derbide prestij mücadelesi için sahadaydı. G.Saray ile arasındaki puan farkını kapamak isteyen F.Bahçe ise umutlarını sürdürmek için seyircisi önündeydi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, forvette tercihini Edin Dzeko yerine Michy Batshuayi’den yana kullandı. Ağır Beşiktaş savunması karşısında Batshuayi’nin çabukluğu ile gelen gol İsmail Kartal’ın tercihini adeta doğrular nitelikteydi. Fred’in ve akabinde Tadic’in pası da golü güzelleştiren aksiyonlardı.

F.Bahçe sezon başındaki gibi coşkulu ve hırslı başladı ve Musrati atılana ve gole kadar 3-4 pozisyona girdi. Ama golden sonra tempoyu düşürdü. Sarı lacivertliler özellikle aksayan Necip’in kanadını Ferdi ile kullanarak tehlikeler yaratma düşüncesindeydi. İlk yarıda İsmail’in sakatlığı, Becao’nun kural gereği çıkmak zorunda kalması ve Musrati’nin atılması belki de o dakikalardan sonra yaşanacakların ve maçın gidişatını değiştiren unsurlardı.

Topu Fenebahçe’ye veren Beşiktaş bekleyip kaptığı toplarla yapacağı ani çıkışlarla golü bulmak istedi. Siyah beyazlılar 10 kişi de olsa gol yedikten sonra F.Bahçe’nin üstüne gitmeye çalıştı ancak Muci ile tek pozisyon yakalayabildi. İlk yarıda Beşiktaş’ın kötüleri Necip ve Gedson’du. Muci biraz hareketliydi. Fenerbahçe’de ise Ferdi ve Tadic öne çıkan isimlerdi. (HÜRRİYET)

FAİK ÇETİNER: YARIŞA DEVAM

İlk 30 dakika dolarken gelen Batshuayi (hocasını haklı çıkardı) golüyle maçın gidişatı da belli olmaya başladı. Devre sonuna kadar gol kovalayan Fenerbahçe ile tesadüfi gol arayan Beşiktaş’ı seyrettik. İkinci bölümde 10 kişi mücadele eden Beşiktaş’ın yine mahkum oynadığını gördük. Atak oynayan Fenerbahçe İrfan Can’nın (vazgeçilmez ayak) golüyle farkı 2’ye çıkartınca ‘maç bitti’ dedik. Golden sonra Batshuayi ile Dzeko yer değiştirdiler (rakip 10 kişi ikisi bir arada oynasa ne olur ?). Fenerbahçe farkı arttırır derken son 10 dakikada Semih’in yerine giren Cenk Tosun’nun mükemmel golü Fenerbahçe’nin hem aklını, hem ayaklarını karıştırdı. Maçta yaşanmayan heyecan son 10 dakikada yaşandı ve Fenerbahçe farka gidebileceği bir ezeli rekabeti sıkıntılı noktalayıp yine de ‘yarışa devam’ dedi. (FANATİK)

ERCAN GÜVEN: BEDEL ÖDEMESİ GEREKEBİLİRDİ

Batshuayi, az daha penaltı yaratacak elle oynamasından bir dakika sonra cezayı kesti Beşiktaş’a. Gol atmak yerine penaltı yapsa, Dzeko-Batshuayi tercihinin bedelini lig bitmeden ödemesi gerekebilirdi İsmail Kartal’ın.

GÜRCAN BİLGİÇ: ASLINDA 10'A 10 OYNADILAR

3 Türk şartı için, Krunic girsin diye Becao'yu çıkarıp, Çağlar'ı da oyuna almak zorunda kaldılar. O Krunic, 10 kişi oynayan Beşiktaş karşısında, Fenerbahçe'yi de 10 kişi oynattı. Dzeko'nun kulübede başlaması, maç öncesinin "sakızı"ydı. Golü Batshuayi atınca, "biz demedik mi?" ekibi sessizlik modunu açtı. Aslında böylesine pas oyununda Dzeko daha faydalı. Ama Batshuayi'nin attığı golü de atamazdı. 60 dakika Fenerbahçe, son 30 dakika da Beşiktaş'ın mücadelesi, aklı için helal olsun. (SABAH)





