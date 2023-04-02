Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler! Şenol Güneş ve Jorge Jesus'tan sürprizler...

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak.

İki ezeli takım arasında saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Alper Çetin ve Ekrem Kan eşlik edecek.

JESUS'TAN 3'LÜ SİSTEM

Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe 3'lü savunmayla mücadele edecek. Sıklıkla gördüğümüz 3-5-2'nin aksine diziliş 3-4-3 şeklinde olacak.

Altay Bayındır, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Attila Szalai, Osayi Samuel, Miha Zajc, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Joao Pedro, Enner Valencia.

GHEZZAL SAHADA OLACAK

Teknik direktör Şenol Güneş'in, derbiye de son oynanan İstanbulspor karşılaşmasının 11'i ile çıkması bekleniyor.

Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar.



