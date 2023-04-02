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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli? Halil Umut Meler hangi takımlı? Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlıyor!

02.04.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak derbi öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fenerbahçe Beşiktaş derbileri oldukça hırçın geçiyor. Bu karşılaşmada ünlü hakemin yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. Dev derbi için heyecan dorukta. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli? Halil Umut Meler hangi takımlı?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli? Halil Umut Meler hangi takımlı? Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlıyor!

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler 2 Nisan 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Sarı Lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus büyük karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremedi. Portekizli teknik direktör ceza almış olması nedeniyle karşılaşmayı tribünden seyredecek. Jorge Jesus bu maçla 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, derbiye son oynanan İstanbulspor karşılaşmasının 11'i ile çıkması bekleniyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler vatandaşlar tarafuından merak konusu oldu. İşte Halil Umut Meler hakkında merak edilenler...

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler, sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

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