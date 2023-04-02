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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler!

02.04.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de merak konusu oldu. Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takip etmek isteyen Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'un öğrencileri ile Şenol Güneş'in öğrencileri Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak maçtan üstünlükle ayrılmak istiyor. Peki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşlı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Sarı Lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus büyük karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremedi. Portekizli teknik direktör ceza almış olması nedeniyle karşılaşmayı tribünden seyredecek. Jorge Jesus bu maçla 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Şenol Güneş'in çalıştırdığı Siyah Beyazlılar da konuk oldukları sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bugün (2 Nisan 2023 Pazar) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş maçında hakem Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı. Maçın Var hakemleri ise Alper Ulusoy, Alper Çetin ve Ekrem Kan olarak duyuruldu.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri: Altay, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Szalai, Arao, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Valencia

Beşiktaş'ınn muhtemel 11'leri: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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