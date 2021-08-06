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Merih Demiral'ın yeni takımı resmen açıklandı

06.08.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atalanta, milli yıldızımız Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Merih Demiral'ın yeni takımı resmen açıklandı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Atalanta sezon sonunda 30 milyon euro ödemesi halinde, 23 yaşındaki milli futbolcumuzu kadrosuna katacak.


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