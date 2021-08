Merih Demiral'ın yeni takımı resmen açıklandı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Atalanta sezon sonunda 30 milyon euro ödemesi halinde, 23 yaşındaki milli futbolcumuzu kadrosuna katacak.

⚫️ ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ???? Hoş geldin, Merih! ????????????#Demiral is a new Atalanta player! ???? Welcome, Merih! ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/82QhThYlPL