Fenerbahçe, Burak Kapacak ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'de 14 hafta sonunda aldıkları 8 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ligde 4. sırada bulunan ve bu haftayı bay geçen Fenerbahçe transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan sarı lacivertliler Ocak için de hamlelere şimdiden başladı.

EMRE BELÖZOĞLU KOLLARI SIVADI

Bu sezon stoper hattında büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör ve sportif direktör Emre Belözoğlu kolları sıvadı ve transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler bu sezon stoper hattına Lemos ve Tisserand'ı transfer etmişti.

KALESİNDE 20 GOL GÖRDÜ

Süper Lig'in 14 haftasında 27 gol atan sarı lacivertli takım 20 gol kalesinden gördü. Fenerbahçe’nin kurmayları, şampiyonluktan başka bir hedefin olmadığı kritik sezonda bu sıkıntıya son vermek adına hemen harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR, İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Arteta’nın planlarında yer almayan deneyimli savunma oyuncusu, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe de zaten Arsenal’in istemediği Sokratis’i bedava olarak önümüzdeki Ocak ayında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Yunan oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği, yakında Arsenal’le de pazarlık masasına oturulacağı gelen haberler arasında yer alıyor.