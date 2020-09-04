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Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaştı iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, Bursaspor'un gelecek vadeden genç yıldızı Burak Kapacak'ı da listesine almıştı. Sarı lacivertli takım, Burak Kapacak transferi için oyuncu ve kulübü Bursaspor ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Burak Kapacak ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe'de Burak Kapacak transferinde sıcak gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takım Burak Kapacak'ın transferi için Bursaspor ve futbolcu ile anlaşma sağladı.

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24 MAÇTA 8 ASİST

Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 24 maçta forma giydi ve 8 asist ile oynadı.

BURAK KAPACAK KİMDİR?

8 Aralık 1999 doğumlu olan Burak Kapacak, 1,80 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor. Bursaspor U16, U17, 19, U21 formalarını da giyen 20 yaşındaki oyuncu Türkiye U17 (3) ve Türkiye U19 (5) formalarını da giydi.

(AJANSSPOR)

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