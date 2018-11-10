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Fenerbahçe camiası Atatürk'ün huzurunda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

Kulüp Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, vefat eden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in ailesi, 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Taraftar Grubu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Fenerbahçe camiası Atatürk'ün huzurunda

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri ve sarı-lacivertli taraftarlar, Anıtkabir'i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılında gerçekleştirilen ziyarette, Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in ailesi, 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Taraftar Grubu da yer aldı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 60 farklı üniversiteden gelen 4 bin 700'ü aşkın 1907 ÜNİFEB üyesi, Anadolu Meydanı'nda toplandı. Aslanlı yoldan yürüyen taraftarlar, Atatürk'ü ebedi istirahatgahında andı. Başkan Koç, yönetim kurulu üyeleri, Koray Şener'in ailesi ve Fenerbahçeli taraftarlar mozoleye çiçek bıraktı.

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