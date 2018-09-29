Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, alacağı galibiyetle moral bulup puan tablosunda da üst sıralara çıkmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 6 haftada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Deplasmanda gol bulamıyor
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon oynadığı son 4 deplasman maçında 18 gol atarken, bu sezon ise 3 deplasman maçında sadece 1 gol buldu. Malatyaspor ve Göztepe deplasmanlarını 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, sadece Konyaspor’u 1-0 yenmiş ve tek golünü de bu maçta kaydetmişti.
Ayew takımı sırtlıyor
Fenerbahçe’nin Swansea City’den kiraladığı Andre Ayew takımını sırtlıyor. Sarı-lacivertli ekip adına 6 müsabakada forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Ayew'in Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği iki golde de asisti yapan oyuncu Hasan Ali Kaldırım oldu.
2 yabancı sahada olmayacak
Fenerbahçe’de yabancı kontenjanından dolayı 2 yabancı isim kadroda olmayacak. Sakatlığı süren Martin Skrtel, Rizespor maçında forma giyemeyecek. Yabancı kontenjanına takılacak diğer ismin kim olacağı ise merak konusu. Geçtiğimiz haftalarda Skrtel kadrodayken, Dirar ve Soldado arkadaşlarından ayrı kalan futbolcular olmuştu.
Sakat ve cezalılar
Fenerbahçe’nin Rizespor ile oynayacağı maç öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, Tolga Ciğerci ve Martin Skrtel’in sakatlıkları sürüyor.
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