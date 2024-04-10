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Fenerbahçe cephesinden Okan Buruk'a tepki!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.04.2024 10:00
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Fenerbahçe-Galatasaray maçının artçıları devam ediyor. Okan Buruk'un açıklamalarının ardından sarı-lacivertli cepheden tepki geldi.

Fenerbahçe cephesinden Okan Buruk'a tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yaptığı, "Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?" açıklaması Fenerbahçe cephesini bir hayli kızdırdı.

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞMUŞ"

Okan Buruk'un maçtan önce plan yaptığını söyleyen sarı-lacivertliler, "Çalışılmış bir gol attılar düşüncesi var. Maç öncesi takım menajerleri konuşmuş. Kerem ve birkaç futbolcu gençlerle görüşmüş. Ama Okan Buruk, 'Protestoyu ben mi yapıyorum. Neden topu dışarı atayım' diyor" diyerek Okan Buruk'a büyük tepki gösterdi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

"Evet gençler ile çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik. Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz.

Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz."

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