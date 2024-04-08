Fenerbahçe ceza alacak mı? Gözler TFF'ye çevrildi!

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın 2'nci dakikasında sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Fenerbahçeli futbolcuların sahadan çekilmesinin ardından gözler TFF'nin alacağı karara çevrildi. İşte bundan sonra yaşanması muhtemel süreç....

Türkiye Futbol Federasyonu ilk olarak müsabaka görevlilerinin raporunu bekleyecek. Müsabaka görevlilerinin raporlarının gelmesinin ardından Disiplin Kurulu'nun görev zamanı başlayacak. TFF Disiplin Kuruları, Fenerbahçe'yi çok büyük ihtimalle hükmen mağlubiyet cezasıyla cezalandıracak.

Ardından Disiplin Kurulu'nun kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak. Tüm bu süreçlerin yaklaşık 1 haftalık süreç içerisinde tamamlanması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL SENARYOLAR

İşte Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri:

Madde 22 - Hükmen Yenik Sayılmalar

a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)

Madde 23 - Hükmen Mağlubiyet Sürecinde Uygulanacak usul ve sonuçlar

3) Bu talimatın 19. maddesi (Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması maddesi) kapsamı dışında kalan hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir.

4) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

Madde 26 - Müsabaka Sonuçlarının Tescili

1) TFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.

3) TFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.

(MİLLİYET)







