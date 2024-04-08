SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe ceza alacak mı? Gözler TFF'ye çevrildi!

Fenerbahçe ceza alacak mı? Gözler TFF'ye çevrildi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.04.2024 09:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertliler sahaya U19 takımıyla çıktı. Ardından Fenerbahçe maçtan çekildi ve maç yarıda kaldı. Gözler Fenerbahçe'nin bu hamlesi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi. Fenerbahçe ceza alacak ?

Fenerbahçe ceza alacak mı? Gözler TFF'ye çevrildi!

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın 2'nci dakikasında sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Fenerbahçeli futbolcuların sahadan çekilmesinin ardından gözler TFF'nin alacağı karara çevrildi. İşte bundan sonra yaşanması muhtemel süreç....

3

Türkiye Futbol Federasyonu ilk olarak müsabaka görevlilerinin raporunu bekleyecek. Müsabaka görevlilerinin raporlarının gelmesinin ardından Disiplin Kurulu'nun görev zamanı başlayacak. TFF Disiplin Kuruları, Fenerbahçe'yi çok büyük ihtimalle hükmen mağlubiyet cezasıyla cezalandıracak.

4

Ardından Disiplin Kurulu'nun kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak. Tüm bu süreçlerin yaklaşık 1 haftalık süreç içerisinde tamamlanması bekleniyor.

1

İŞTE MUHTEMEL SENARYOLAR

İşte Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri:

Madde 22 - Hükmen Yenik Sayılmalar

a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)

Madde 23 - Hükmen Mağlubiyet Sürecinde Uygulanacak usul ve sonuçlar

3) Bu talimatın 19. maddesi (Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması maddesi) kapsamı dışında kalan hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir.

4) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

2

Madde 26 - Müsabaka Sonuçlarının Tescili

1) TFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.

3) TFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.

(MİLLİYET)

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Kupa sonrası gözden kaçan detay! TFF'yi bekleyen yeni tehlike: Hepsi sıraya girdi parasını istiyorSüper Kupa sonrası gözden kaçan detay! TFF'yi bekleyen yeni tehlike: Hepsi sıraya girdi parasını istiyor
Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..." Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."
Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi! Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!
Anahtar Kelimeler:
Ceza fenerbahçe galatasaray tff Bakan ak tff, iyet
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti'de Akşener dönemi sona erdi

İYİ Parti'de Akşener dönemi sona erdi

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birlikte kutlama yaptı!

Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birlikte kutlama yaptı!

Fenerbahçe'nin planları arasında gol yemek yoktu!

Fenerbahçe'nin planları arasında gol yemek yoktu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.