SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim listeleri belli oldu!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim listeleri belli oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.06.2024 20:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi adayların kesinleşen yönetim kurulu listeleri duyuruldu.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim listeleri belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, 8-9 Haziran'da yapılacak kongre öncesi hem Ali Koç'un hem de Aziz Yıldırım'ın listelerini netleştirdi.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman yer aldı.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde: Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın bulundu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdi!Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdi!
Real Madrid, Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor!Real Madrid, Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor!
Galatasaray’ın şampiyon takımlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretGalatasaray’ın şampiyon takımlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Türk kahvesi, döner, deniz ürünleri hepsi Türkiye'den ucuz! Türkler akın akın oraya gidiyor!

Türk kahvesi, döner, deniz ürünleri hepsi Türkiye'den ucuz! Türkler akın akın oraya gidiyor!

Real Madrid, Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor!

Real Madrid, Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu: 'Karar kimseyi rahatsız etmesin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu: 'Karar kimseyi rahatsız etmesin'

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdi!

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdi!

Galatasaray'a bedava dünya yıldızı!

Galatasaray'a bedava dünya yıldızı!

F.Bahçe için reddetmişti! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

F.Bahçe için reddetmişti! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.