SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp seçim vaadini açıkladı! Sosyal medyada ortalık karıştı...

Fenerbahçe’de Eylül ayında gerçekleşecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkan adayları vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp seçimin seyrini değiştirecek önemli açıklamalarda bulundu. Kutlualp’in "22 Eylül'de Başkan mı oldum? Sezon sonu şampiyon olamazsam, sezon sonu hemen bırakacağım!" sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp seçim vaadini açıkladı! Sosyal medyada ortalık karıştı...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Eylül ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, ‘‘Birlikte Fenerbahçe’’ sloganıyla çıktığı kürsüde önemli açıklamalarda bulundu. Kutlualp’in ilk sezonun ardından şampiyonluk gelmezse görevi bırakacağım sözleri olay oldu. İşte detaylar…

Fenerbahçe de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp seçim vaadini açıkladı! Sosyal medyada ortalık karıştı... 1

‘‘BANKALAR BİLİĞİNE SÜREKLİ ERTELEME GELİYOR!’’

Hakan Bilal Kutlualp, "26 Nisan'da Erol Bilecik bir sonraki toplantıya kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız dedi. 26 Temmuz geldi çıkılmadı. Sayın Başkan 'Ramak kaldı' dedi daha sonra Hamdi Bey '2 ay sonra' dedi. Sürekli erteleme oluyor." dedi.

Fenerbahçe de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp seçim vaadini açıkladı! Sosyal medyada ortalık karıştı... 2

‘‘BEN ŞAŞIRIYORUM…’’

Hakan Bilal Kutlualp, "Siz gelmeden önce Galatasaray’dan iki şampiyonluk geride olmamızı ‘Bu kabul edilemez bir durum, taşın altına elimizi koymamız gerek.’ diyerek eleştiriyordunuz; geldikten sonra bu farkı altıya çıkardığınız hâlde hâlâ nasıl aday oluyorsunuz, ben şaşırıyorum." ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp seçim vaadini açıkladı! Sosyal medyada ortalık karıştı... 3

SADETTİN SARAN'LA BİRLEŞME HAKKINDA

Hakan Bilal Kutlualp, “Kamuoyunda birleşme beklentisi var. Sadettin Bey'le 8 ay görev yaptım. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Cesaretini tebrik ediyorum her ne kadar kendisi imza işine katılmadı ama bir adayın daha çıkması kazançtı. Birleşme konusu hem baskı hem arzu anlamında var. Sadettin Bey'in adaylığında bir mahsur olmadığını divanımız açıkladı. Riskleri nasıl sıfıra indiririz iş birliği nasıl yapılır oturup konuşacağız. Onun da önceliği benim de önceliğim Fenerbahçe menfaatleri. Onda da bende de ben başkan olayım da ne olursa olsun anlayışı yoktur. Ben zaten böyle bir zihniyetin Fenerbahçe'ye gelmemesi için yola çıktım. Önemli olan, yaptığımızın Fenerbahçe'ye faydasının olması.” diyerek konuştu.

Fenerbahçe de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp seçim vaadini açıkladı! Sosyal medyada ortalık karıştı... 4

‘‘BEN YÖNETİCİLİĞİ AZİZ BEY’DEN ÖĞRENDİM!’’

Hakan Bilal Kutlualp, "Ben yöneticiliği Aziz Bey'den öğrendim. Galatasaray'a 5-1 yenildik. Aşağı indik, başkan beni yanına çağırdı. Söylediklerimi ilet dedi. "Bugün şampiyon oldunuz" dedi. Herkes irkildi. "Unutun burayı bugün, kupa çok da şey değil" dedi. İnsanlar doping yapılmış gibi canlandılar, o sene de şampiyon olduk. Benim de o gün öğrendiğim bir şeydir bu." Sözlerini söyledi.

‘‘KULÜPTE GÖRE ALAN GALATASARAYLILARIN İŞİ BİTER’’

Fenerbahçe de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp seçim vaadini açıkladı! Sosyal medyada ortalık karıştı... 5

Hakan Bilal Kutlualp, "Fenerbahçe'yi Fenerbahçeliler yönetmeli. Biz seçilirsek kulüpte görev alan ne kadar Galatasaraylı veya başka takımı varsa işleri biter. Onu söyleyeyim. Üzerimde sorumluluk hissederek imza kampanyasına destek verdim. Yarım zihniyetle Fenerbahçe yönetilemez " dedi.

Fenerbahçe de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp seçim vaadini açıkladı! Sosyal medyada ortalık karıştı... 6

EN BÜYÜK VAADİNİZ NEDİR?

En büyük vaadiniz nedir sorusuna Hakan Bilal Kutlualp: "22 Eylül'de Başkan mı oldum? Sezon sonu şampiyon olamazsam, sezon sonu hemen bırakacağım!" dedi.

''BRANCO'NUN ZORLUK ÇIKARDIĞINA İNANIYORUM''

Fenerbahçe de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp seçim vaadini açıkladı! Sosyal medyada ortalık karıştı... 7

Hakan Bilal Kutlualp, "Kerem Aktürkoğlu transferinde Mario Branco'nun zorluk çıkardığına inanıyorum. Çünkü bizi tanıyor. Nasıl davranacağımızı tahmin ettiği için Kerem Aktürkoğlu transferini geciktirdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya onu konuşuyor! Kenan Yıldız ödüle doymuyor...İtalya onu konuşuyor! Kenan Yıldız ödüle doymuyor...
Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...
Anahtar Kelimeler:
seçim Ali Koç Sadettin Saran başkanlık fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geldi...

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geldi...

Acun Ilıcalı'dan konuşulan transfer! Ünlü ismin oğlu Hull City'de

Acun Ilıcalı'dan konuşulan transfer! Ünlü ismin oğlu Hull City'de

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.