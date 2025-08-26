Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç Benfica maçı için dev prim hazırlığında! Her şey Şampiyonlar Ligi için...

Fenerbahçe’nin 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek için gerek teknik gerekse de maddi olarak elinden geleni yapmaya çalışan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç tarihi bir adım atıyor. Sabah gazetesinin haberine göre Benfica maçı öncesi büyük bir prim hazırlığı yapılıyor. Fakat bu prim klasik primlerden biraz daha farklı. İşte haberin detayları…

DEV PRİM!

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Benfica maçı öncesi oyuncu grubuna 3 milyon euroluk prim vereceği ortaya çıktı. Ali Koç, Benfica maçı için yöneticilerin kendi ceplerinden vermesi kaydıyla 3 milyon euroluk prim belirledi.

AYAK BASTI PARASI…

Fenerbahçe uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması sebebiyle büyük bir gelirden de olurken, bu sene Benfica’yı geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Sarı lacivertlilerin lig etabına katılması halinde 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacağı bildirildi.

KASA DOLABİLİR

Fenerbahçe Play-off turuna kalarak 4.29 milyon Euro almaya hak kazanırken, lig etabına kalınması halinde bu gelir 29.09 milyon Euro'ya ulaşacak. Öte yandan Devler Ligi'nde her galibiyet 2.1 milyon Euro, beraberlik ise 700 bin Euro kazanma şansını beraberinde getiriyor.