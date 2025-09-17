SPOR

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç Hakan Çalhanoğlu'nu açıkladı! Ortalık alev aldı... 'Sen Galatasaraylısın, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor musun?' dedim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 21 Eylül tarihinde gerçekleşecek seçim öncesi açıklamalarda bulunurken, transfer döneminde gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir haber verdi. Ali Koç’un ‘‘Fenerbahçe'ye gelmeye müsait' dediler, konuştuk’’ sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç Hakan Çalhanoğlu'nu açıkladı! Ortalık alev aldı... 'Sen Galatasaraylısın, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor musun?' dedim
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Transfer döneminde gündemlerine gelen Hakan Çalhanoğlu için açıklamalarda bulunan Ali Koç, oyuncunun da teklifi kabul ettiğini belirtti. İşte açıklamaları…

‘‘HAKAN KABUL ETTİ!’’

Fenerbahçe de Başkan Ali Koç Hakan Çalhanoğlu nu açıkladı! Ortalık alev aldı... Sen Galatasaraylısın, Fenerbahçe ye gelmek istiyor musun? dedim 1

Ali Koç, "Hakan Çalhanoğlu için 'Fenerbahçe'ye gelmeye müsait' dediler, konuştuk. 'Sen Galatasaraylısın, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor musun?' dedim. O da kabul etti, menajerinin numarasını verdi." dedi.

‘‘HAKAN’I ARADIM…’’

Fenerbahçe de Başkan Ali Koç Hakan Çalhanoğlu nu açıkladı! Ortalık alev aldı... Sen Galatasaraylısın, Fenerbahçe ye gelmek istiyor musun? dedim 2

Hakan Fenerbahçe’yle nezaketen görüştü diye bir haber vardı. Hakan'ı aradım. 'Böyle bir açıklama yaptın mı?' dedim? 'Hayır başkanım, yapmadım' dedi.

‘‘GÜNEY AMERİKADAN HAMLEMİZ OLDU’’

Fenerbahçe de Başkan Ali Koç Hakan Çalhanoğlu nu açıkladı! Ortalık alev aldı... Sen Galatasaraylısın, Fenerbahçe ye gelmek istiyor musun? dedim 3

Ali Koç, "Transferin son gününde Güney Amerika'dan bir hamlemiz oldu. İnşallah devre arasında o ismin transferi gerçekleşecek." ifadesinde bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ

Fenerbahçe de Başkan Ali Koç Hakan Çalhanoğlu nu açıkladı! Ortalık alev aldı... Sen Galatasaraylısın, Fenerbahçe ye gelmek istiyor musun? dedim 4

Ali Koç, "Biz Uğurcan'ı bu şartlarda alsak mahvolmuştuk. Onlar alınca Ederson'dan bile büyük transfer başarısı. Ederson'dan bile daha iyi kaleci diyorlar. Saygı duymak lazım." diye söyledi.

