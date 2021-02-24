SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ipleri eline aldı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ipleri eline aldı

24.02.2021 21:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ipleri eline aldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımı Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret ederek teknik heyet ve takıma güvendiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de kalan 15 hafta için takımın kalitesine güvendiğini ve aile ortamının, takım ruhunun ve sinerjinin yeniden yakalanması durumunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen Ali Koç, liderin sadece 3 puan gerisinde olduklarını ifade ederek, Fenerbahçe tarihinde bir çok şampiyonluğun ağır mücadelelerden geçerek elde edildiğini söyledi.

Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut ile de görüşen, kendileriyle görüştüğünü oyunculara anlatan Koç, onların da şampiyonluğa inancının tam olduğunu ancak bunun takımın sahada topyekün sergileyeceği radikal değişikliklere, takım oyununa bağlı olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor maçını kazanacaklarına olan inancını ifade eden Başkan Ali Koç, takımın gücüne ve karakterine güvendiğini kaydetti. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamanın başka takımlarda yaşananlar ile hiç benzemediği ve mutlu sona erişilmesi durumunda daha önce tecrübe etmedikleri bir mutluluk yaşayacaklarını oyuncu grubuna anlatan Ali Koç, bir maçla camiadaki havanın değişeceğini, Trabzonspor maçı ile yeniden bu çoşkuyu yaşayabileceklerini söyledi.

Taraftarın şu an mutsuz olduğunu, bundan dolayı kendisinin de çok üzüldüğünü dile getiren Başkan Ali Koç, camiayı mutlu etmenin yolunun futbolcuların sahada savaşmasından, formaya yakışır bir mücadele ortaya koymasından ve takımın tek odağının taraftarın inancı-desteği ile yeniden camia ile bir ve bütün olup hedefe yürümek olması gerektiğini vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladıFenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ali koç ipleri eline almadı ali koç yeni bir bahattin buldu kesin ts macına
sayın başkanım Volkan Demireli kov takıma zarar veriyor eski tayfa ondan güç alıyor ve takımda huzur bozuyor bu olaya dikkatini çek
taraftarın hiç umudu kalmadı 3 puan gerideyiz ama 13 puan gerideymiş gibi hissediyoruz çünki biz erol buluta hiç güvenmiyoruz...

En Çok Okunan Haberler

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Flaş çöl tozu uyarısı: Türkiye'ye geliyor!

Flaş çöl tozu uyarısı: Türkiye'ye geliyor!

Yeni Malatyaspor'da Alex heyecanı

Yeni Malatyaspor'da Alex heyecanı

Boupendza'da şok gerçek! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Boupendza'da şok gerçek! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

F.Bahçeli ismin ayak bileği kırıldı

F.Bahçeli ismin ayak bileği kırıldı

Falcao'nun yerine dünyaca ünlü golcü geliyor!

Falcao'nun yerine dünyaca ünlü golcü geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Deniz Türüç, inadının bedelini ağır ödeyebilir!

Deniz Türüç, inadının bedelini ağır ödeyebilir!

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ipleri eline aldı

Fenerbahçe'de Ali Koç ipleri eline aldı

Erol Bulut'tan sağlık heyetine Luiz Gustavo talimatı

Erol Bulut'tan Gustavo talimatı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'de Gustavo ve İrfan Can ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'de Gustavo ve İrfan Can ne zaman dönecek?

Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de Mesut Özil çıkmazı! Trabzonspor maçında ilk 11 mi?

F.Bahçe'de Mesut Özil çıkmazı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.