Fenerbahçe'de başkanlık seçimi gün geçtikçe daha da kızışıyor! Saran'ın ''Bunlar fırıldak insanlar!'' sözleri gündem oldu...

Fenerbahçe’de Eylül ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan adaylarından Sadettin Saran Sports Digital’e konuk olurken, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Saran’ın, Başkan olduğu taktirde maaşları ödeyemeceğini iddia edenlere ‘‘Bunlar fırıldak insanlar! 'Fenerbahçe’yi seviyorum' deyip Fenerbahçe’den nemalanan insanlar bunlar.’’ sözleri büyük yankı uyandırdı. İşte açıklamaların devamı…

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Eylül ayında gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul’da başkan adayları vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Adaylardan Sadettin Saran’ın Sports Digital’e verdiği röportaj sosyal medyada büyük yakı uyandırdı. İşte gündeme bomba gibi düşen açıklamalar…

‘‘BAŞARISIZ OLURSAM BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞIM!’’

Başarısızlığı durumunda başkanlıktan istifa edeceğini açıklayan Sadettin Saran, ‘‘Hayatım boyunca verdiğim tüm sözlerimi tuttum. 'Ali Bey adaysa, aday olmayacağım' dedim. Sonrasında o süreçte 'Eğer seçim varsa, şartsız adayım' dedim. Bugün adayım. 'Başarısız olursak da başkanlığı bırakacağım' diyorum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsam başkanlığı bırakacağım. Nasıl başarısız hocalar gönderiliyorsa, bu durum başkanlık için de geçerli olmalı. Bu sözümü de tutacağım. Merak etmeyin.’’ dedi.

‘‘ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM…’’

Sadettin Saran, ‘‘Ali Koç beraber çalışmayı teklif etti ama kabul etmedim. 1 oy bile alacağımı bilsem, adaylıktan asla çekilmeyeceğim. Taraftarımıza söz verdim, adaylıktan çekilmem. Geçen sene seçimde Ali Koç'a oy veren kongre üyelerimizin bu seçimde bana oy vermesini kendilerinden rica ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

‘‘TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ’’

Sadettin Saran, ‘‘Bir dönemde, yani üç senede şampiyon yapamayan bir başkan olursa, bir daha aday olamayacak. Şampiyon olursa da en fazla iki dönem başkan olabilecek. Bu konuyla ilgili tüzük değişikliği yapmak istiyoruz. Başkan olursak bu isteğimizi genel kurulumuza sunacağız.’’ dedi.

‘‘O GÖRÜNTÜLERE İZİN VERMEM!’’

Benfica maçından önce bazı yöneticilerin açıklamalarına değinen Sadettin Saran, ‘‘Bir yönetici, Benfica maçından önce 'Bu takım çok kolay bir takım, bunları yeneriz’ diyor. Olacak iş değil. Bunu spordan, sporcu psikolojisinden anlayan bir insan asla demez. Dolayısıyla futbol yönetiminde bir istikrar sorunu ve görev karmaşası var.’’ diye konuştu.

Saran, ‘‘Geçen yine bir yönetici çıkmış, oyuncu ile uçakta fotoğraf çekilip kendi kişisel hesabından yayınlıyor. Onu resmi hesaptan yayınlayacaksın! Benim hiçbir yöneticim böyle bir görüntü veremez, izin vermem. Aslolan ve en büyük olan her zaman Fenerbahçe olacak.’’ dedi.

ÇOK SİNİRLENDİ!

Son dönemde basına düşen ‘Saran gelirse maaşları nasıl ödeyecek’ demeçleri üzerine sinirlenen Saadettin Saran, ‘‘Çıkmış birisi 'Saran gelirse maaşları nasıl ödeyecek’ diyor. Sen hayatında çıkıp bir tane maaş ödememiş adamsın. Bunlar fırıldak insanlar! 'Fenerbahçe’yi seviyorum' deyip Fenerbahçe’den nemalanan insanlar bunlar. Güç neredeyse bu adamlar hep oradalar!’’ diye konuştu.

FLAŞ AÇIKLAMA! ‘‘AZİZ YILDIRIM’IN ELİNİ SIKCAĞIM…’’

Sadettin Saran, ''Aziz Yıldırım'dan ilk fırsatta randevu isteyeceğim ve gidip elini sıkacağım. Onun fikirlerinden faydalanmak istiyorum.'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
