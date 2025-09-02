Fenerbahçe'de başkanlık seçimi kızıştı! Başkan adayı Sadettin Saran vaatlerini sıraladı... Aykut Kocaman'a resmi teklif yaptıklarını açıkladı

Fenerbahçe’de Eylül ayında gerçekleşecek olan Başkanlık seçimi öncesi çalışmalar hız kazandı. Mevcut Başkan Ali Koç transfer dönemi için takıma yıldız isimleri katmaya çalışırken, adaylardan Sadettin Saran ise ekibini ve projelerini hazırlamaya devam ediyor.

SARAN AÇIKLADI! ‘‘AYKUT KOCAMAN…’’

Sadettin Saran: “Futbol Şube Sorumlusu görevi için Aykut Kocaman’a resmi teklif yaptık, esasında gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağ olsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Değerlendiriyor. Bu arada Volkan Demirel’e de resmi teklif yaptık.” ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL KONUŞMUŞTU!

Volkan Demirel geçtiğimiz günlerde Now Spor ekranlarından yaptığı açıklamada "Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geleceğim. En doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim." sözlerini söylemişti.

‘‘CONCEICAO’A GÜVENİM TAM’’

Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Benim hayalim Kadıköy Cehennemini tekrar yaşatmak ve hücum futbolu oynayan bir hocayı getirmek. Conceicao’nun tempolu oyunu ve hırslı karakteri buna çok uyuyor. Nasıl Conte seçimini yaptıysam ve Conte tekrar yükselişe geçtiyse Conceicao’a da güvendiğim bir isim.'' dedi.