SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Batshuayi'nin bileti kesildi! İsmail Kartal gidişine onay verdi

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin bileti kesildi! İsmail Kartal gidişine onay verdi

07.12.2023 13:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de golcü oyuncu Michy Batshuayi hakkında karar verildi. İsmail Kartal yönetiminde yeterince forma şansı bulamayan Belçikalı oyuncunun takımdan ayrılacağı ifade edildi. Forma şansı bulamadığı için mutsuz durumda olan Batshuayi'nin devre arasında başka takıma kiralanması gündemde

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Edin Dzeko'nun performansı Batshuayi'ye formayı unutturdu. İyiden iyiye yedek kulübesine hapsolan golcü oyuncu bu durumdan memnun olmadığını Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

29448b84f3204ebdb70f7e29a78c1112

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Batshuayi'nin gidişine onay verdi. Şampiyonluk yolunda takımda mutsuz oyuncu istemeyen Kartal'ın devre arasında gelecek tekliflerin kabul edilmesini istediği öne sürüldü.

KİRALIK TEKLİFLER MASADA

michy_batshuayi_9b1c2_v

İngiltere Ligi'nden bazı takımların Batshuayi'yi kiralık olarak istemesi Fenerbahçe'yi bu konuda fazla düşündürmüyor. Devre arasında Belçikalı golcüyü başka takıma kiralamayı planlayan sarı-lacivertliler sezon sonu da yolları kesin olarak ayıracak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırat Aydınus'un kehaneti tuttu!Fırat Aydınus'un kehaneti tuttu!
Derbinin hakemi maçta bir ilki yaşayacak!Derbinin hakemi maçta bir ilki yaşayacak!
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi müjde!Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi müjde!
Anahtar Kelimeler:
batshuayi fenerbahçe ligi verildi
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da yapılan bulvarın adı tartışma yarattı! Peş peşe tepkiler, Bakan Yerlikaya'ya çağrı

Diyarbakır'da yapılan bulvarın adı tartışma yarattı! Peş peşe tepkiler, Bakan Yerlikaya'ya çağrı

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili tarihi ilk kez verdi!

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili tarihi ilk kez verdi!

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi müjde!

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi müjde!

''Bundan sonra sadece öldüklerinde oynayabilirler''

''Bundan sonra sadece öldüklerinde oynayabilirler''

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Galatasaray'da son maçına çıkıyor!

Galatasaray'da son maçına çıkıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

En sevilen markalar burada! Kabandan monta, ayakkabıdan çantaya %50'ye varan indirim

En sevilen markalar burada! Kabandan monta, ayakkabıdan çantaya %50'ye varan indirim

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.