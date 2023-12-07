Fenerbahçe'de Batshuayi'nin bileti kesildi! İsmail Kartal gidişine onay verdi

Edin Dzeko'nun performansı Batshuayi'ye formayı unutturdu. İyiden iyiye yedek kulübesine hapsolan golcü oyuncu bu durumdan memnun olmadığını Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Batshuayi'nin gidişine onay verdi. Şampiyonluk yolunda takımda mutsuz oyuncu istemeyen Kartal'ın devre arasında gelecek tekliflerin kabul edilmesini istediği öne sürüldü.

KİRALIK TEKLİFLER MASADA

İngiltere Ligi'nden bazı takımların Batshuayi'yi kiralık olarak istemesi Fenerbahçe'yi bu konuda fazla düşündürmüyor. Devre arasında Belçikalı golcüyü başka takıma kiralamayı planlayan sarı-lacivertliler sezon sonu da yolları kesin olarak ayıracak.





