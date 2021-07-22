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Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni

22.07.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, başkan Ali Koç'un katılımıyla Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün, geleneksel bayramlaşma töreni başkan Ali Koç'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törene, başkan Koç'un yanı sıra yöneticiler Erol Bilecik, Ruşen Çakır, Burak Çağlan Kızılhan, Ahmet Ketenci, Selma Altay Rodopman ve Özgür Özaktaç katıldı.

Başkan Ali Koç, tek tek masaları gezerek üyelerle bayramlaştıktan sonra bir süre basın mensuplarıyla sohbet etti.

Törende ilk konuşmayı yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sözlerine herkesin bayramını kutlayarak başladı.

Yeni sezon öncesi futbol takımına başarı dileğinde bulunan Küçük, olimpiyata gönderdikleri 22 sporcudan madalya beklentilerini de aktardı.

Başkan Ali Koç da katılımlarından dolayı üyelere teşekkür etti.

Bayramlaşma törenine ailecek gelinmesinin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Koç, "Bayramlar bizi biz yapan, birbirimize bağlayan, geleneklerimizi hatırlatan, ulusumuzun çimentosu olarak değerlendirebileceğimiz, her sene yaşadığımız ve coşkuyla kutladığımız günler. 1,5 senedir her şey olağan dışında olduğu gibi törenlerimiz de farklılaştı. İnşallah divanımızı normal şartlarda yapacağız. Fenerbahçe bir olduğu zaman mücadele edemeyeceği hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

Sezonun başlamasıyla stresli günlere geri döneceklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda çok daha farklı şeyler, çok daha güzel günler yaşayacağımızın habercisi olmayı istiyorum. Ne kadar kararlı ve inançlı olduğumuzu anlamanız açısından, çünkü ben genelde ilerisi için tahminde bulunmam, büyük konuşmam, inşallah derim, kısmet derim, kısmete çok inanırım ama bu sene her şeyden çok yaptığımız çalışmalar, ektiğimiz tohumlar ve hedeflerimiz doğrultusunda son derece inançlı ve iddialıyız. İddialı olmayı seven biri değilim ama iddialıyız ve 7 senedir beklediğimiz, her şeyin üzerinde tuttuğumuz futbol branşımızda şampiyonluğu yakalamak... Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gönderdiği kafilenin 5'te 1'inin bizim çocuklarımızdan oluşmasından ne kadar gurur duysak azdır. Güçlü bir devlet olmanın önemli unsurlarından birisi sportif başarı. Bu sene rekor sayıda sporcumuz var ama üstüne koya koya geliştirmeliyiz. Başta kendi sporcumuz olmak üzere kafilemizin her bir sporcusunun yolu açık, şansı bol olsun. İnşallah Türkiye, olimpiyat tarihindeki en iyi dereceleri elde eder."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Süper Lig Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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