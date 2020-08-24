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Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 24.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, bir futbolcusunda koronavirüs çıktığını, oyuncunun ev izolasyonuna alınıp tedavisine başlandığını belirtti.

Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada bir futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini belirtti. Kulubün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.


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